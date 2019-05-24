閣員離棄 英揆脫歐方案擱置 下議院領袖辭職抗議 文翠珊相位危

文翠珊政府原定下月7日在國會第四度表決其脫歐方案，但昨日決定延期。下議院政府黨鞭斯賓塞（Mark Spencer）對國會宣布，政府將在假期結束後的6月4日，告知下議院有關法案的公告及提交審議事宜。

BBC稱將再有大臣請辭

文翠珊周二提出「新脫歐協議」，首次以二次公投作條件，承諾若議員支持脫歐協議，將可表決是否舉行第二次脫歐公投。脫歐派、保守黨下議院領袖利雅華（Andrea Leadsom）原定周四到國會詳細解釋有關協議，但周三晚宣布辭職，她在Twitter公開辭職信，表明「不再相信現時政府的取態可以履行（2016年）公投的結果」，並列出4個辭職理由：文翠珊的脫歐方案不能讓英國成為一個真正擁有主權的國家；舉行二次公投是「危險的分裂」，會加劇社會撕裂；最近的脫歐構思「沒有得到閣員適當的審視或批准」；閣員間的分歧已「導致集體責任完全崩潰」。

委員會劃死線 促6月中旬下台

利雅華說，知道周四舉行歐洲議會選舉，許多保守黨人都在努力拉票，「我仔細考慮作出這決定的時間，但明天我不能履行作為議會領袖的職責，去宣布一項我從根本上反對的新議案」。56歲的利雅華曾於2016年與文翠珊競逐保守黨黨魁，其後主動退出。外界預計利雅華可能會再度挑戰黨魁位。

文翠珊為討好工黨提出二次公投，惹來閣員及後座保守黨議員憤怒，利雅華辭職再度打擊文翠珊，BBC昨稱，更多閣員會跟隨辭職，令文翠珊下台壓力大增。內政大臣賈偉德、外相侯俊偉及蘇格蘭事務大臣萬達偉周三約見文翠珊，打算要求她撤回二次公投內容，但文翠珊拒絕出席。《泰晤士報》昨引述文翠珊盟友報道，文翠珊周五（24日）將會見保守黨後座議員委員會「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady），在會後將宣布辭職時間表。《金融時報》報道，布雷迪周五會警告文翠珊，若她不放棄其脫歐協議方案，可能會面對不信任動議。「1922委員會」周三開會討論修例，向文翠發動新一輪不信任動議，最後決定若文翠珊6月中旬不辭職，才會修改規例。文翠珊去年12月捱過保守黨強硬脫歐派提出的不信任動議，按規定一年內黨內不能再次向她提出不信任投票。

《泰晤士報》稱，若文翠珊今宣布辭職，仍會留任至選出新首相，過程可能需數周完成。

歐議會選舉 保守黨面臨重挫

保守黨黨鞭施俊安周三與「1922委員會」會面，他表示文翠珊不會在周四歐洲議會選舉之前辭職。民調顯示，保守黨會在今屆歐洲議會選舉中大敗，以12%支持率排第4，疑歐派法拉奇（Nigel Farage）新成立的「脫歐黨」以35%支持度居首。

（金融時報/衛報/泰晤士報）