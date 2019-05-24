特朗普晤民主黨 3分鐘不歡而散

特朗普：調查是「騷擾總統」

特朗普原定就一項基建計劃與佩洛西及參議院民主黨領袖舒默等商討，但僅3分鐘便結束會議，並在白宮玫瑰園會見記者。法新社引述消息人士稱，特朗普抵達會面場地時怒氣冲冲，沒和在場者握手，亦無坐下，僅指摘佩洛西說了「可怕的事情」。

特朗普團隊被指於2016年與俄羅斯合作干預美國大選，早前調查報告出爐，未排除特朗普妨礙司法的可能。司法部長巴爾其後宣稱特朗普無干預司法，惹民主黨不滿，要求調查報告中不明之處。

民主黨近日促彈劾特朗普之聲再起，佩洛西周三較早前曾與民主黨國會議員召開緊急會議，她稱相信特朗普涉及隱瞞及妨疑司法，屬可招致彈劾的行為，與涉「水門案」的前總統尼克遜相似。

民主黨指隱瞞 屬可彈劾行為

另外，美國紐約聯邦法院裁定，不會阻止國會向德意志銀行及第一資本金融集團發出索取特朗普財務紀錄的傳票，為國會再次調查特朗普鋪路。《紐約時報》早前報道，指德意志銀行2016及2017年未向監管機構通報特朗普集團涉及的境外實體可疑交易。

（法新社/紐約時報）