美媒：國防部擬中東增兵1萬

的計劃，目的是加強該區安全，應對來自伊朗的威脅。路透社同日亦引述兩名美官員稱，國防部考慮加派5000名美兵前往中東。

加強監察伊朗

美國匿名官員向美聯社稱，國防部未作出最後決定，也不知白宮會否同意增派1萬人，還是只是派遣部分士兵，又強調增兵不是因為出現來自伊朗的新威脅，而是加強該區的安全。他們說，增兵計劃屬防守性質，國防部亦正商討增加部署愛國者防空導彈及增派更多船艦，並加強監察伊朗。路透社亦報道，美國中央司令部要求加派5000兵員前往中東，但未知國防部會否同意。美國官員之前稱收到情報，伊朗將導彈搭載到革命衛隊船舶上，擔心是要向駐中東美軍發動襲擊。本周有官員稱，導彈已在伊朗附近海岸卸下，但強調其他海上威脅仍在。美軍已派出「林肯」號航母戰鬥群、B-52轟炸機和「愛國者」導彈防衛系統前往中東，但美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）近日出席參眾兩院簡報會時，稱美國無意和伊朗開戰，並希望令局勢降溫。

伊朗最高領袖哈梅內伊周三在個人網站上，首次點名批評總統魯哈尼和外長扎里夫，「某程度上，我不相信核協議的執行方式，我曾許多次提醒總統和外長」。

哈梅內伊其後在一場活動中向數百名學生發表演說，稱伊朗年輕人將會見證美國和以色列文明滅亡。

（衛報/路透社）