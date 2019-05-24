「印度教民族主義」崛起 少數族裔憂慮

曾策劃炸彈案 強硬派選票多七成

昨日點票結果暫顯示，49歲的塔庫爾獲得的選票較對手多近七成，她形容是「宗教的勝利」。她曾稱刺殺印度國父甘地的民族主義者為「愛國者」，又吹噓自己有份在1992年拆毁位於印度古城阿約提亞（Ayodhya）的清真寺：該事件引起大規模宗教衝突，導致逾2000人死亡。她被指涉嫌策劃2008年的馬萊岡（Malegaon）爆炸案，現正面臨起訴。

印度的穆斯林人口約有1.7億，佔總人口的14%。國際人權組織「人權觀察」2月發表報告，指有印度教組織打着保護牛的旗號，在2015年5月至2018年12月間，最少在12個邦殺害44人，其中36人為穆斯林，亦有印度教種姓制度中的最低階層、被視為不潔的「賤民」，其中不少組織聲稱隸屬與人民黨有聯繫的激進印度教團體。去年7月，西北部城市阿爾瓦爾一名男子因牽着兩頭乳牛回家，遭到一群印度教男子用私刑處死，在當地引起恐慌。印度許多農民都無法單憑農地維持生計，轉而依賴養殖乳牛。

莫迪在上屆大選承諾捍衛「賤民」，亦曾明言「暴徒執行私刑是一種罪行」，惟近年針對穆斯林及「賤民」的歧視持續惡化。去年4月就有數以千計的「賤民」發起示威，抗議最高法院的裁決削弱其免受歧視欺凌的法律保障，導致最少9人死亡，有死者家屬表示不信任現屆政府處理少數族裔議題的手法。

（CNN）