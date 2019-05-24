莫迪大捷 迎五大挑戰 民族主義牌奏效 國會議席遠超半數

成績遠超民調預期

舉行超過1個月的投票有初步結果，法新社引述選委會已點票數顯示所得人民黨議席超過2014年所得的數目，在國會543席中料取得300席，遠超議會大多數所需，遠超民調預期。大批人民黨支持者在德里慶祝。莫迪昨在德里發表演說，表示非常自豪，「這場選戰不是政客打的，而是人民，勝出的是這個國家的人民」。

昨日較早時大反對黨拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）已宣布認輸。國大黨所得議席少於50席，拉胡爾更失掉家族長期擁有的議席。國大黨發言人說：「為何經濟低迷民眾仍選擇人民黨，是我們要理解的事。」路透社指人民黨利用莫迪的明星效應和龐大資源爭取支持。

今次大選被視為對莫迪「印度教優先」民族主義政策的公投。輿論一直批評信奉印度教的莫迪和人民黨歧視國內宗教少數派別，特別是有1.7億人口的穆斯林（見另稿）。莫迪昨承諾建立更包容的印度。

不過，人民黨大捷利好金融市場，因投資者都預期莫迪政府將會繼續推動經濟改革。印度股匯昨日齊升，孟買證券交易所Sensex指數漲幅超過2%，首度突破4萬點大關，Nifty指數漲破1.2萬點，也創下新高；印度盧比兌美元升至69.20。

莫迪過去5年改革未見成效，一些諸如廢鈔票的措施亦惹民怨。但BBC分析稱，莫迪憑民族主義、宗教及派福利贏民心，他亦善用國家安全議題爭選票。加爾各答一名選民便對BBC說：「欠缺發展也不要緊，莫迪令國家安全也令印度可以抬起頭來。」他在新任期須面臨未來數年要為數以千萬年輕人創造就業，和改善農民收入的壓力。近年印度這全球第6大經濟體的經濟增長徘徊在7%左右，莫迪即時面對的挑戰會是推動經濟增長。今年較早前有外泄政府文件顯示，2017至18年度印度失業率達6.1%，更是1972至1973年度以來最高，當中19至25歲年輕人失業率特別高，男女失業率分別有18.7%和27.2%；反映印度經濟前景並不明朗。

經濟下行 「新印度」改革難行

與印度關係向來緊張的巴基斯坦，其總理伊姆蘭汗昨日祝賀莫迪的政黨勝選。巴國表示願意與印度展示和談，但同時稱他們試射了「Shaheen II」地對地彈道導彈，被認為是在向印度發出警告。

（法新社/路透社）