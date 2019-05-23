美華裔夫婦准用亡兒凍精生育

今年2月23日，朱彼得（Peter Zhu）被人發現昏迷倒在西點軍校滑雪道，送院後醫生診斷他脊髓斷裂，3天後被宣布腦死亡。朱的父母其後獲法庭准許，可取得兒子的精子並冷藏，直至紐約州最高法院法官科蘭杰洛（John Colangelo）上周裁定朱的雙親可使用兒子的精子傳宗接代，朱的父母仍未決定是否用代母方法產子。兩人曾向法庭稱，保留兒子的精子是希望實現他擁有下一代的願望。

由生前行動得出「假定意願」

朱彼得生前沒有寫下遺囑，科蘭杰洛表示，作出這裁決的部分原因是基於他生前的行動及陳述所得出的「假定意願」，包括他決定從軍、明顯熱愛家庭，以及之前寫過一系列目標，當中包括希望擁有3個孩子。科蘭杰洛又根據以往的案例作出決定，他說現在沒有州或聯邦法例限制使用死者精子生育，以往法官處理死後再生育問題時，一般都將死者的生前意願作為決定性因素。他引用2008年一宗案件，當時法庭根據一名男子生前的書面要求，下令銷毁他的精子，儘管其遺孀聲稱精子是她的財產。

美國生殖醫學協會的道德委員會，在2018年發出死後提取生殖基因用以生育的道德指引，指出若死者生前以書面形式授權，就屬於合理，否則只能考慮其在生配偶或伴侶的意願。

（CNN/時代）