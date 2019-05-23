華盛頓州准「遺體堆肥」創美先河 特製容器炮製 30天內化作花泥

法案下年5月正式生效

人類遺體堆肥由西雅圖公司「Recompose」及華盛頓州立大學共同研發，原理是將遺體放進一個裝滿木屑、稻草及苜蓿（alfalfa）的六角形鋼製容器，然後封閉容器並控制其溫度及濕度，遺體會於30天內被微生物自然分解，轉化成乾身而富有養分的肥料，與在園藝用品店買到的肥料相似，分量約能裝滿兩架手推車，預計收費約為5500美元（4.3萬港元）。

天主教會反對：不尊重死者

該公司創辦人斯佩德（Katrina Spade）解釋，其系統能產生氮和碳，有利嗜熱的微生物及益菌，從而加速分解遺體的各個部分，包括骨頭及牙齒。有關過程與過去數10年用於農場動物的堆肥方式相似，研究團隊改用其他物料，並在去年透過6具自願捐贈的遺體做試驗，發現用於人體同樣安全。

有支持者認為，土葬會污染地下水及佔用土地資源，而火葬則會釋放二氧化碳及懸浮微粒，而且需要耗用燃料，相比之下人類遺體堆肥對環境的影響較小。當地亦有殯儀機構認為，新方法「為我們死後的遺體帶來意義及用途」，惟當地有天主教會指這方法違反教義，認為土葬才能展示對死者更大的尊重。

瑞典在2005年起已容許人類遺體堆肥，當地公司利用液氮將遺體冷凍，然後用超聲波震碎成白色粉末並脫水，最後與可生物降解的物料混合成肥料。

（衛報/法新社/BBC）