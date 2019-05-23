歐議會選舉今起投票 馬克龍：歐盟存亡戰

歐洲議會選舉於本周四至下周日（26日）在歐盟各成員國陸續舉行，英國與荷蘭今日率先投票。多國疑歐派政黨聲勢日盛，例如主張英國脫歐的脫歐黨在當地民調中領先，近月亦有多個民族主義與民粹政黨聯手，聲言要重塑歐盟。其中意大利副總理薩爾維尼與法國「國民聯盟」馬林勒龐等右翼政客上月成立黨團「歐洲人民及國家同盟」（EAPN），並於上周六（18日）於意大利米蘭發起黨團集會，惹外界關注。

民粹議席料增 恐癱瘓議會

法新社引述多個選前民調預期，民族主義政黨、疑歐派與民粹勢力料在選舉中獲前所未有的佳績，在751個議席中取得173席，以往為議會主要力量的中間偏右及中間偏左政黨將各失30席，意味兩者均未能獨力成為議會多數，可能需與自由派或綠黨合作。

《紐約時報》引述民調稱，民粹政黨料可取得多達180席。雖然民粹勢力遠未能成為歐洲議會的大多數，不過政治風險諮詢公司「歐亞集團」董事總經理拉曼（Mujtaba Rahman）指出，民粹勢力可能首次在歐洲議會獲得有意義的聲音，或令議會內部行動受阻礙甚至癱瘓。

多名政要均呼籲公眾以選票對抗民粹威脅。法國總統馬克龍周二（21日）受訪稱，歐洲人需就歐洲的未來方向，包括如何處理移民等問題做關鍵選擇，形容今次選舉是自1979年首屆歐洲議會選舉以來最重要的一場選戰。他表示，民族主義者與旨在令歐洲瓦解的外國勢力首次攜手，令歐盟面臨「生死存亡的威脅」，不能袖手旁觀。

即將卸任的歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）周二於維也納出席工會活動時，亦促請工會與民主陣營「為值得爭取的事物奮戰」，挺身「對抗極右的威脅」。

分析指低投票率利民粹政黨

德國歐洲事務部長羅特（Michael Roth）則藉奧地利極右副總理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）上周爆出與俄國寡頭侄女會面商討利益輸送的醜聞，批評極右勢力，指事件不僅關乎單一國家，亦對歐洲整體有影響，警告其他歐洲國家的極右政客亦可能與外國勢力勾結斂財。

歐洲議會投票率連年下滑，其中24歲以下的年輕選民對選舉尤其冷淡，民調顯示僅21%年輕選民稱很可能會參與投票。歐洲智庫「歐洲對外關係委員會」總監倫納德（Mark Leonard）指出，歐洲選民取態易變，投票率偏低將對民粹政黨有利。

（法新社/紐約時報）