朝鮮駐聯國大使記招 高調斥美搶船

「智誠」號去年從朝鮮港口裝運2.55萬噸煤炭開航，準備在印度海域將之轉移到俄國貨輪前，被印尼截獲並扣留了一年。美國司法部本月9日表示，「智誠」號出口煤炭違反安理會制裁決議，最近已把它移送至太平洋美屬薩摩亞。

金星周二在記者會上說：「美國強搶了我方的貨輪『智誠』號，是不法的、無道的行為。事件是對朝鮮極端敵對政策的產物。（朝鮮）以最強烈措辭譴責。」金星指「智誠」號是「朝鮮的資產和行使主權範圍」，「美國單方面制裁和跨越國界行使司法權，違反了國際法及2004年的《聯合國國家及其財產管轄豁免公約》」，而且此舉「全面否定了呼籲建立新美朝關係的去年6月美朝領袖聯合聲明的精神」。他要求美國立即歸還貨輪。他還繼上周五（17日）函請聯合國秘書長古特雷斯後，再要求古特雷斯就此採取「有利於朝鮮半島穩定」的緊急措施。

拜登轟金正恩 官媒回罵「低能兒」

另外，美國前副總統、打算爭取民主黨2020年總統提名的拜登（Joe Biden）上周六（18日）批評朝鮮領導人金正恩是獨裁者和暴君，朝鮮官方朝中社昨日回斥他「只是一個低能兒的謬論，連當人的基本素養都沒有」。

（綜合報道）