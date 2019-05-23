文翠珊新脫歐協議「加甜」 允二次公投

首相府早前已宣布下月初會將《脫歐協議法案》再提交國會闖關。國會之前已三度否決文翠珊與歐盟達成的脫歐協議，文翠珊日前與工黨的協商也失敗告終。她周二提出的「新脫歐協議」中包括10項「甜頭」，要求議員「把握最後一次」結束政治僵局的機會，否則英國有面臨不脫歐風險。她在會計師行羅兵咸永道位於倫敦的總部發表全國電視演說，承認是否舉行第二次公投是重要議題，因此協議包括有關內容，又保證若議員通過協議，會在協議獲正式確認前，表決是否舉行第二次公投。

為爭取工黨議員支持，文翠珊還作出其他讓步：

議員可表決不同關稅選項，包括政府提出用於貨物的臨時關稅同盟。

英國有法律義務在2020年底前「尋求替代安排」，以取代北愛爾蘭擔保方案。若擔保方案生效，法案會確保北愛與英國其他地區留在同一關稅區內。

立法確保工人權益在脫歐後最少能維持現狀。

有法律責任為未來與歐盟關係的政治宣言尋求修改。

不過，新協議未獲工黨及保守黨脫歐派支持，工黨黨魁郝爾彬形容是「將又舊又差的協議重新包裝」；已表態將競逐首相之位的保守黨脫歐派前外相約翰遜亦在Twitter反對：「我們被要求表決支持關稅同盟及第二次公投，這協議直接違反我們（2017年大選）的宣言」。硬脫歐派保守黨議員里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）批評文翠珊提出條件比之前更差，「讓我們深深受制於歐盟」。部分在上次表決支持脫歐協議的保守黨議員亦表示，不會再支持文翠珊。

保守黨內謀修例再逼宮

已答應國會表決脫歐議案後決定下台日期的文翠珊，再度面臨逼宮。英國《太陽報》昨報道，保守黨後座議員委員會「1922委員會」將於當地時間周三下午提出修例，以向文翠珊發動新一輪不信任動議。去年12月，文翠珊捱過保守黨強硬脫歐派提出的不信任動議，按規定一年內黨內不能再次向文翠珊提出不信任投票。

（BBC/法新社）