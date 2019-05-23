極端保守伊斯蘭 改寫印尼政治

印尼的穆斯林近年傾向更公開地展示伊斯蘭特徵，並轉向阿拉伯敬拜方式，包括穿長袍及頭巾、改阿拉伯名字及興建中東式的崇拜建築，而薩拉菲主義亦正在當地吸引更多追隨者。薩拉菲主義效法伊斯蘭教先知穆罕默德時期，可概括為原教旨主義，曾被批評過於保守、拘泥字面意思解讀宗教經典，獲不少伊斯蘭極端組織支持。印尼近年有數以百計的人加入極端組織「伊斯蘭國」（ISIS），亦有數十萬人在社交媒體上支持該組織。

政黨愈親伊斯蘭愈叫座

該國自2016年爆發「信仰政治」，當時作為基督徒的時任雅加達省長鍾萬學被指發表褻瀆伊斯蘭教言論，引發上百萬名民眾上街示威，最終他被判監20個月。印尼最大伊斯蘭組織「宗教學者復興會」的調查員米斯拉維（Zuhairi Misrawi）指出，事件源自民粹主義，「現時政黨靠展示自己有多親伊斯蘭教，以獲得更多選票，這做法正改變印尼的政治身分」。

事件的影響一直延續至今次大選，總統佐科的反對者一直質疑其信仰「不夠伊斯蘭」，最終他選擇當時有份推動示威的資深伊斯蘭學者馬魯夫（Ma'ruf Amin）為競選拍檔，後者的號召力反映印尼中產階層日漸支持保守主義。

另一方面，支持其佐科對手普拉博沃的保守伊斯蘭組織，則不滿佐科施行世俗政策及打壓恐怖組織，並將普拉博沃塑造為促進伊斯蘭教利益的「好穆斯林」。

沙特阿拉伯被視為影響印尼伊斯蘭教的一大因素。沙特信奉可被歸類為薩拉菲主義的瓦哈比派，早於1980年代已在同屬遜尼派的印尼大舉投資，建立清真寺及宗教學校，其中教導瓦哈比神學的「伊斯蘭教及阿拉伯研究所」（LIPIA）最具影響力。有該研究所舊生指出，他們被告知任何來自沙特的事物都真實而美好。

（紐約時報／彭博社）