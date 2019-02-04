前將領選舉落敗 支持者大鬧首都 雅加達20年最嚴重騷亂 6死200傷

香港維持對印尼黃色旅警

選委會周二公布結果，現任總統佐科得票55.5%成功連任，但其對手、退役將軍普拉博沃聲稱選舉舞弊，拒絕承認結果。一群民眾周二晚起在雅加達中區、西區不同地方示威騷亂，縱火焚警車等車輛、攤檔和雜物，向防暴警察扔煙花、石頭、磚塊；防暴警察施放催淚彈、橡膠子彈、水炮應付。因應騷亂，鄰近的主要鐵道站及東南亞第二大布料市場塔納阿巴市場暫時關閉，首都市內道路局部封鎖，部分商場、店舖、公司停業和學校停課，另有好些商廈、大使館關門。政府亦局部封鎖社交媒體、即時通訊應用程式，稱要遏止謠言和假新聞傳播。

印尼國家警察稱這場示威「非常野蠻」，懷疑暴力示威是預謀而非偶發。警方發言人指數千示威者周二在選舉監督委員會附近和平集會，至晚上9時散去。可是大約11時，另有一批示威者湧至，毁壞選舉監察委員會外架設的帶刺鐵絲路障。當警員驅趕，這班人便扔燃燒彈、汽油彈還擊和退向塔納阿邦（Tanah Abang）；待數百防暴裝備警員封鎖其旁的十字路口，警方制服了這批人，不久卻再有一群人衝擊印尼精銳機動警察（Brimob）總部，縱火燒警察宿舍。

當局指部分示威者有錢收

局勢至昨日仍未平息。法新社報道，周三早上雅加達市內人群增加；有些帶着木棍，有些在眼睛周圍塗了牙膏防催淚彈。國家警察發言人表示，大部分示威者來自雅加達以外，部分人士帶有裝錢信封，「顯示暴徒有酬勞和志在製造混亂」。

不過普拉博沃所屬的「大印尼運動黨」（Gerindra）副主席法德利（Fadli Zon）指摘警方攻擊示威者。他聲稱昨晨親至騷亂事發現場，檢獲171枚子彈，包括實彈。他說：「大眾有權示威，他們都是關注選舉舞弊的人民。他們沒有被動員，沒有收錢或被利用。」

反對派指摘警方實彈鎮壓

至昨傍晚，選舉監督委員會附近再爆衝突，防暴警察向示威者發射催淚彈。

雅加達市長阿尼斯（Anies Baswedan）表示這是繼1998年，雅加達最嚴重騷亂。截至昨晨9時，有200人受傷和6人死亡，有待驗屍確定死因。印尼新聞網Tirto引述醫院一名醫生說，一名男子在塔納阿邦中彈不治。印尼國家警察總長蒂托承認有6人死亡，但否認當局曾向群眾發射實彈，指有人意圖藉指摘治安機關，引起公憤。

周二，一名退役特種部隊指揮官涉嫌偷運武器供示威用而被捕，當局沒收了一輛運載普拉博沃支持者入首都的小型客貨車上的一批汽油彈。警方上周則在東爪圭逮捕了數十名跟「伊斯蘭國」（ISIS）有關的可疑人士和發現一些汽油彈，指他們意圖發動炸彈示威。

退伍將領出身的伊斯蘭強硬派總統候選人普拉博沃陣營拒為致命騷亂負責。總統佐科周三則表示情况受控，稱政府不會屈服，會對違法者採取嚴厲行動。

（綜合報道）