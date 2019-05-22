研究：世紀末海面升逾兩米 英美專家修正評估 較聯國推斷高一倍

衛星揭冰蓋消失速度較預計快

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2013年公布第5份評估報告，指出若溫室氣體排放不大減、全球暖化持續，到2100年時，全球海平面會上升52至98厘米。當時許多專家已認為這估計太保守。研究冰層的科學家擔心，之前用於預測巨型冰蓋對海平面影響的方法，都是基於數值模型，沒有捕捉這些冰蓋現時如何融化的所有不確定性，例如有新的衛星測量顯示冰蓋質量消失速度較模型預計的快，包括格陵蘭冰蓋因為表面污染物吸收陽光熱力令融化加劇，以及南極冰崖不穩崩塌。

為更清楚了解海平面上升情况，英國布里斯托大學教授班貝爾（Jonathan Bamber）與來自美國普林斯頓大學等的團隊，採用名為「結構化專家判斷研究」（structured expert judgement study）方法，蒐集22名頂尖冰層科學家評估格陵蘭和南極冰蓋在未來氣候變化下的情况，然後得出結論，周一在美國《國家科學院院刊》發表報告。

淹179萬平方公里土地 1.8億人迫遷

報告指出，若溫室氣體排放繼續依循現時的軌迹上升，全球海平面在2100年時將會上升62至238厘米，屆時氣溫將升5℃，形容是「其中一個最壞的全球暖化情况」。班貝爾說：「2100年，冰蓋很可能導致海平面上升7至178厘米，但若你將冰蓋以外範圍的冰川、冰帽，還有海洋熱膨脹加進估算，就會上升超過兩米。」報告稱，若氣溫上升2℃，格陵蘭的冰蓋仍是導致海平面上升的最大單一源頭，但若超過2℃，南極冰蓋便會加入對海平面起作用。報告估計，若海平面上升兩米，全球將失去179萬平方公里面積土地，相當於約1618個香港。大部分消失的土地都在重要糧食出產區，例如尼羅河三角洲；孟加拉大片地區將很難繼續居住，全球主要城市包括倫敦、紐約、香港和上海，亦會受到水淹威脅，屆時全球多達1.87億人都可能要遷移。

不過，研究員強調，人們仍有時間避開這些嚴峻後果，只要在未來數十年大幅減少溫室氣體排放便可。班貝爾稱，雖然出現這個極端情况的機會率只有5%，但不要輕看，「即使1%機會也意味百年一遇的洪災可能在你有生之年發生，我認為5%可能性是一個嚴重風險。」

（BBC/新科學家）