佐科3萬億基建大計 擬「中國模式」融資

面對貿易逆差預算赤字

國家發展規劃部長班邦上周接受彭博社訪問，交代這次基建大計，其中與交通有關的基建為重點項目，佔總成本近六成，其次為能源設施及農業灌溉系統等（見圖）。他指政府計劃在巴布亞省（Papua）等偏遠地區建立小型機場，以便連接其他地方。佐科希望透過基建促進經濟增長，並發展首都雅加達所在地——爪哇島以外的地區。計劃亦有助吸引遊客，以收窄該國的經常帳赤字。

印尼現時的GDP年增長率約為5%，政府明年的目標則為5.3%至5.6%，但仍低於佐科2014年上任前提出的7%。

佐科預計今次計劃總成本的四成會由政府直接撥款，國有企業負責兩成半，其餘由私人企業承擔。由於印尼稅率低，加上商品價格疲軟，導致國家預算緊張。

政府一直努力維持預算赤字在GDP的3%以內，以達至財政穩健的國際標準。當局參考中國融資模式，於2016年打算加快245個國家戰略項目時，已預計國有企業將提供30%的資金，為國家撥款的兩倍多。

有關措施為當地國有企業帶來沉重經濟負擔，根據標準普爾估計，印尼國有企業在2011年能用一年的稅前利潤償還所有債務，惟在2017年所需時間已增至4.5年。

國企添重擔 借貸有困難

為了資助建設項目，國有企業一直向外國投資者出售債務，並從中國取得貸款，惟兩個方法均有潛在風險。由於這些企業的信用評等低於投資級，因此只能發行短期票據，長期項目或會面臨再融資風險；加上當地反華情緒日漸高漲，向北京借取廉價貸款亦變得政治敏感，因此現時大部分融資均來自印尼政府控制的銀行，情况與中國相似。

印尼銀行的數據顯示，銀行對非金融國有企業的貸款增至總額的8%，10年前僅為約3%。

（彭博社）