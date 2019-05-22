印尼總統連任 對手斥舞弊 首都數千人示威 3萬軍警戒備

【明報專訊】印尼上月17日舉行大選，經過一個月點票，選舉委員會昨日提早一天公布結果，現任總統佐科（圖）得票55.5%成功連任，但其對手、退役將軍普拉博沃聲稱選舉舞弊，拒絕承認結果，會尋求法律途徑解決。由於擔心有人不滿選舉結果，上街示威觸發騷亂，當局在首都雅加達部署3.2萬軍警戒備。
選委會昨宣布，佐科（Joko Widodo）以55.5%得票率勝出大選，拋離獲伊斯蘭強硬派支持的大印尼行動黨主席普拉博沃（Prabowo Subianto）10個百分點；在印尼全國34個省中，佐科贏得21個省，勝過普拉博沃的13個省。普拉博沃競選團隊拒絕簽署確認選舉結果，成員阿齊茲（Azis Subekti）說：「面對這種不公正、欺騙、謊言和損害民主的行為，我們不會放棄。」
佐科得票較對手多10百分點
普拉博沃早前已宣稱大選出現廣泛舞弊，並警告可能觸發大規模示威。他昨日雖拒絕承認結果，但呼籲支持者冷靜，必須和平抗爭，其法律主管昨稱，會向憲法法院挑戰這次大選結果。普拉博沃2014年也曾透過憲法法院挑戰佐科勝出大選，最終失敗。
選委會周一以證據不足為由，駁回普拉博沃的舞弊指控，獨立觀察員及分析師亦表示，今次選舉自由及公正。根據印尼選舉法，總統候選人若不滿選委員會公布的結果，可在3天內向憲法法院提出訴訟，若憲法法院受理，必須在兩周內公布最終裁決結果。
雅加達氣氛緊張 美發旅警
在結果公布前首都氣氛已緊張，警方上周拘捕數十名與極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）有聯繫的懷疑恐怖分子，當中有人計劃在選舉結果宣布後的示威引爆炸彈製造混亂。
美國大使館上周五發出旅遊警示，呼籲在印尼的美國公民避開示威及政治集會。
為防出現騷亂或襲擊，當局已在雅加達部署3.2萬軍警，在選委會辦公大樓外昨亦擺放鐵絲網，並有數十名全副武裝的士兵駐守。數千名普拉博沃支持者昨遊行，並在選委會外示威，其中有人說：「我們只有一個要求，就是選舉誠實及公平。」
佐科競選陣營昨發表聲明，對勝選感高興，形容是「人民的勝利」。現年57歲的佐科2014年當選總統，在他治下，印尼經濟平穩增長，但亦不乏批評聲音，例如他曾承諾改善人權但未兌現，令支持者大感失望，他擁抱中國的大規模基建投資，也引起爭議。67歲的普拉博沃則主打民粹路線，是前總統蘇哈托的前女婿，受到印尼右翼穆斯林團體支持。他被指參與蘇哈托時代侵犯人權行為，他一直堅稱清白。