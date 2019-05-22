印尼總統連任 對手斥舞弊 首都數千人示威 3萬軍警戒備

選委會昨宣布，佐科（Joko Widodo）以55.5%得票率勝出大選，拋離獲伊斯蘭強硬派支持的大印尼行動黨主席普拉博沃（Prabowo Subianto）10個百分點；在印尼全國34個省中，佐科贏得21個省，勝過普拉博沃的13個省。普拉博沃競選團隊拒絕簽署確認選舉結果，成員阿齊茲（Azis Subekti）說：「面對這種不公正、欺騙、謊言和損害民主的行為，我們不會放棄。」

佐科得票較對手多10百分點

普拉博沃早前已宣稱大選出現廣泛舞弊，並警告可能觸發大規模示威。他昨日雖拒絕承認結果，但呼籲支持者冷靜，必須和平抗爭，其法律主管昨稱，會向憲法法院挑戰這次大選結果。普拉博沃2014年也曾透過憲法法院挑戰佐科勝出大選，最終失敗。

選委會周一以證據不足為由，駁回普拉博沃的舞弊指控，獨立觀察員及分析師亦表示，今次選舉自由及公正。根據印尼選舉法，總統候選人若不滿選委員會公布的結果，可在3天內向憲法法院提出訴訟，若憲法法院受理，必須在兩周內公布最終裁決結果。

雅加達氣氛緊張 美發旅警

在結果公布前首都氣氛已緊張，警方上周拘捕數十名與極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）有聯繫的懷疑恐怖分子，當中有人計劃在選舉結果宣布後的示威引爆炸彈製造混亂。

美國大使館上周五發出旅遊警示，呼籲在印尼的美國公民避開示威及政治集會。

為防出現騷亂或襲擊，當局已在雅加達部署3.2萬軍警，在選委會辦公大樓外昨亦擺放鐵絲網，並有數十名全副武裝的士兵駐守。數千名普拉博沃支持者昨遊行，並在選委會外示威，其中有人說：「我們只有一個要求，就是選舉誠實及公平。」

佐科競選陣營昨發表聲明，對勝選感高興，形容是「人民的勝利」。現年57歲的佐科2014年當選總統，在他治下，印尼經濟平穩增長，但亦不乏批評聲音，例如他曾承諾改善人權但未兌現，令支持者大感失望，他擁抱中國的大規模基建投資，也引起爭議。67歲的普拉博沃則主打民粹路線，是前總統蘇哈托的前女婿，受到印尼右翼穆斯林團體支持。他被指參與蘇哈托時代侵犯人權行為，他一直堅稱清白。

（BBC/法新社）