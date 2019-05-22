極右閣員辭職 奧地利內閣大地震

炒內政部長 總理面臨不信任動議

德國傳媒上周五（17日）公開偷拍影片，顯示時任自由黨領袖的施特拉赫（Heinz-Christian Strache）在2017年大選前幾個月，於西班牙與一名自稱是俄羅斯寡頭侄女的女子會面，承諾給予政府合約，換取對方支持自由黨。施特拉赫上周六辭職。中間偏右的人民黨總理庫爾茲（Sebastian Kurz）隨即劃清界線，表示周一會向總統要求炒掉內政部長基克爾（Herbert Kickl），稱他2017年作為自由黨秘書長，應為施特拉赫醜聞負責。事件觸發自由黨閣員不滿，該黨所有部長周一辭職，包括外長、防長、運輸部長及社會事務部長，佔內閣一半。

與此同時，反對黨Jetzt向庫爾茲提出不信任動議，要求由一個技術官僚政府暫代庫爾茲，直至重新舉行大選。國會議長安排下周一（27日）舉行不信任動議投票。

（BBC/法新社）