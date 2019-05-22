報告：千計朝鮮婦女被賣中國當性奴

受害者最小9歲 部分轉售香港

報告訪問了50名仍在中國或已逃到韓國的女性脫北者，估計逾六成在華的女性脫北者曾被迫作性交易，其中大部分人被販賣到中國東北部的妓院賣淫，每次交易只能掙取30元人民幣（約34港元）；有女性則被送往農村地區嫁給中國男子，報酬最低只有1000元人民幣（約1136港元），不少人遭丈夫強姦及虐待；亦有人則被販賣到網絡色情行業，被迫在網路攝影機前作性行為或遭受侵犯，相信多數訂閱觀看者均為韓國人。不少受害人曾被轉售多於1次，甚至被販賣日本、澳門及香港等地，估計為人口販賣者及犯罪集團每年帶來最少1億美元（約7.8億港元）的利益。

其中一名女性脫北者憶述，她與另外6名朝鮮女子一同被販賣到妓院，其間並未獲足夠食物，且遭惡意對待，逾一半人在8個月後即被轉售。另一人則曾於中國大連賣淫，她指出當地韓國公司會為商人安排朝鮮妓女，集團會於酒店派發韓語宣傳卡片。

報告指出，朝鮮婦女被迫從事性交易的問題在近年惡化，因為朝鮮領袖金正恩加強邊境管制，令從朝鮮走私人口的風險增加，出走的朝鮮人減少，部分代理人轉而販賣婦女，牟取更大暴利以彌補收入損失。由於不少朝鮮婦女迫切希望離開朝鮮，在走投無路情况下，即使知道會被販賣，仍選擇逃到中國。有專家指出，在華的女性脫北者擔心被遣返朝鮮，加上不諳中文及當地地理，大部分人需要花數年以至數十年時間，才能逃離色情事業。組織促請國際社會採取有效措施，打擊色情事業的人口販賣，並協助在華的脫北者，例如為其提供難民身分。

（BBC/華爾街日報）