讀寫障礙曾任洗碗員 大城小廚圓夢

關注兒童飲食 曾來港辦學生工作坊

奧利佛於1975年在英國艾塞克斯郡（Essex）出生，由於患有讀寫障礙，他在中學完成中等教育普通證書（GCSE）後，便到父母經營的酒吧擔任洗碗員，然後到意大利名廚師卡盧喬（Antonio Carluccio）的餐廳工作。後來他到倫敦的「River Cafe」擔任主廚，1997年獲英國廣播公司（BBC）團隊發掘。其主持的節目《大城小廚》1999推出，在全球數十個國家播出，令他揚名國際。

奧利佛2002年開設首間餐廳「Fifteen」，並在6年後成立連鎖意大利餐廳「Jamie's Italian」，實現兒時夢想，希望「Jamie's Italian」成為方便及負擔得起的親民餐廳。除了發展餐飲事業，他亦是英國最暢銷作家之一，曾售出逾4000萬本著作。

奧利佛多年來關注兒童飲食，並在2005年推出紀錄片，顯示英國小學膳食如何缺乏營養，後來於2015年來港主持工作坊時，亦鼓勵學生多食蔬菜，惟亦有人指摘他推崇的有機食品「離地」「反窮人」，而其推動的健康飲食運動太注重體重「羞辱肥人」。

不過，奧利佛經營的事業多次出現困難，他在2013年曾因銷情不理想，而結束旗下出售曲奇及果醬的品牌「Jme」，有供應商批評其團隊不夠專業，作出「商業上瘋狂的決定」。

（金融時報/路透社/泰晤士報）