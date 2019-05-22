Jamie Oliver英餐飲王國清盤 海外特許經營店不受影響

22店面臨結業 1300人恐失業

The Jamie Oliver Group宣布會由KPMG接管後，旗下20間Jamie's Italian、一間Fifteen、一間Barbecoa餐廳面臨結業，逾千個職位受影響。至於在英國以外逾25間Jamie's Italian和在英國康沃爾郡的Fifteen因為屬特許經營，故此不受影響。這亦標誌着奧利佛自2002年在倫敦開設首間餐廳Fifteen起，逐步建立的英國餐飲王國步入終結。

接管一方在聲明表示，該公司近期已展開確保對業務額外注資的程序，奧利佛今年起亦提供400萬英鎊（約4000萬港元）支持籌款，但因沒適當投資到來及交易環境目前非常困難，公司董事遂決定任命接管人。奧利佛對公司破產表示非常難過，稱2008年開設Jamie's Italian為積極改變英國中價餐飲市場，包括超值價格、更高品質食材、動物福利等。他又感謝所有職員和供應商過去10年來的努力和顧客的支持。

近年債台高築 自掏億元無助紓困

奧利佛的餐飲集團2018年2月傳出債台高築，欠下銀行、房東、供應商等約7150萬英鎊（約7.2億港元）債務，積欠員工薪資220萬英鎊（約2202萬港元）。去年奧利佛接受《金融時報》訪問時憶述其公司2017年9月曾陷入財困邊緣：「我們（公司）已沒有現金……我有2小時將錢存進去，否則當天或翌日整件事就會陷入大麻煩。」最後他要用自己的儲蓄，分兩次注資合共近1300萬英鎊（近1.3億港元）解救。2017年他的財富達1.5億英鎊（近15億港元）。及後他關閉12間餐廳、遣散600名員工，嘗試讓公司繼續經營。

對於餐飲集團陷入困境，《金融時報》去年引述餐飲集團行政總裁萊特（Jon Knight），他承認公司開餐廳開得太快、太多，而且選址錯誤，又指出他的餐廳和旗下其他業務缺乏連結亦是問題，例如消費者會購買奧利佛的新書、在家收看節目，但不會到他的餐廳吃飯。將Jamie's Italian引入本港的大中華代理Big Cat Group行政總裁萊昂曾接受本港傳媒訪問，指出昔日英國集團忽略菜式設計，而且飲品餐牌選擇沉悶，令其餐廳落後於競爭對手。

擴展急選址差經營不善 三大死因

本報記者昨日致電位於銅鑼灣及尖沙嘴的Jamie's Italian分店，對方稱暫未能就事件回應。

（路透社/衛報/金融時報）