家屬拉鋸5年 法植物人「被動安樂死」

四肢癱瘓意識低 醫生倡拔喉

蘭伯特（Vincent Lambert）2008年遇車禍，導致腦部嚴重受損及四肢癱瘓，雖然能夠在沒有儀器幫助下呼吸，也偶爾會張開眼睛，但意識極低。他一直在東北部城市蘭斯的醫院靠胃喉輸送食物和水維生。醫療團隊經過幾年嘗試改善其情况無果，認為他已進入植物人狀態，康復無望，2013年建議蘭伯特的家人中止治療，他的妻子及5名兄弟姊妹等翌年同意根據法國被動安樂死法例，要求法庭容許停止給蘭伯特餵食和水。法國法例禁止安樂死，但容許無康復機會的重病重傷者接受「被動安樂死」，即讓醫生中斷維生儀器。

不過，身為虔誠天主教徒的蘭伯特父母反對，認為兒子的狀况在接受更好治療後可望改善。2014年6月，法國法院批准醫生拔喉，但蘭伯特的父母入稟反對。

父母因信仰反對 促馬克龍介入

2015年6月，歐洲人權法院宣布維持法國法院的裁決。法國最高行政法院上月也支持法庭拔喉的判決。聯合國殘障人士權益委員會上周要求法國政府，在他們研究該案期間暫停拔喉決定，但衛生部稱，他們不受該委員會約束。蘭伯特的父母近日作最後努力要求總統馬克龍介入，稱「在2019年的法國，無人應該被餓死及渴死」，但醫生昨日開始關掉蘭伯特的維生儀器。代表其雙親的律師說：「這是可恥的，他們（父母）甚至無法擁抱其兒子。」

（法新社/BBC）