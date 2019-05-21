助全級畢業生還貸 美黑人首富為夢加油

共逾3億元 學生喜極而泣

莫豪斯學院（Morehouse College）396名學生周日出席畢業禮，身家達50億美元（約390億港元）的史密斯（Robert Smith）也獲頒榮譽博士學位。他在演說中說：「我將為你們的車子加點油。這是我的班級，2019年。我的家族將為你們償還學生貸款。」他表示，相信學生們會將這善舉承傳下去，並幫助改善其他美國黑人生活，「讓我們確保每個班級都有同等機會向前邁進，因為我們能夠照顧自己的社區，足以讓我們所有人都有美國夢的機會。」《紐約時報》引述熟悉史密斯想法的人士稱，這名富豪近年愈來愈關注大學生背負沉重的貸款債務壓力，近日萌生為他們償還貸款的想法，但一直保密，連莫豪斯學院的教職員也不知道。

當學生聽到這份突如其來的大禮，隨即站起來尖叫和鼓掌，部分人更喜極而泣。主修商業的畢業生多米爾斯（Elijah Dormeus）欣喜若狂，他說自己背着9萬美元學生貸款，母親只是一名校車司機。校長托馬斯（David A. Thomas）表示，這是一份讓畢業生獲得「解放」的禮物，「意味這些年輕人不必依據他們的債務作就業決定，讓他們能夠追求自己的夢想和熱情」。莫豪斯學院全日制學費每年25,368美元（約19.7萬港元），連同食宿及書本等開支，總費用超過4.8萬美元（約37.4萬港元），校內超過九成學生需財務援助。該校屬男子大學，傳統上招收黑人學生，知名校友包括民權鬥士馬丁路德金、導演史派克李（Spike Lee）等。

美大學生人均負債23萬

近年美國學生貸款負擔一直增加，現時全美學生貨款總額超過1.5萬億美元（11.7萬億港元），每名大學生畢業時的平均債務約3萬美元（23.4萬港元），是上世紀90年代的3倍。這亦成為2020年大選民主黨參選人希望解決的問題之一，其中參議員沃倫（Elizabeth Warren）提出，為家庭收入低於10萬美元的人免除5萬美元的學生債務。

史密斯於2000年創立私募公司Vista Equity Partners，身家估計達50億美元，2015年被《福布斯》評為最富有的非裔美國人，超越名嘴奧花雲費。史密斯一直是活躍的慈善家，曾是史密森尼學會的國立非裔美國人歷史文化博物館最大捐款者之一，今年初亦宣布捐出150萬美元（約1170萬港元）予莫豪斯學院。

（紐約時報/法新社/CNBC）