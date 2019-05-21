巴格達綠區中炮 美：倘伊朗施襲招滅亡

伊拉克軍方表示，該枚「喀秋莎」（Katyusha）火箭擊中綠區（Green Zone）中央無名戰士紀念碑附近，距離美國使館約1.6公里，沒有造成傷亡。警方其後在東面錫納（al-Sina）地區發現一個火箭炮發射器。美國國務院官員確認有火箭墜落美國駐當地大使館附近，但沒造成嚴重損毁。華府上周三（15日）已宣布撤走大使館和阿比爾領事館的非緊急人員。喀秋莎多管發射器屬較便宜的火箭武器，較傳統火箭更快發射，但準確度較低。

施襲者身分未明，但美國國務院官員稱「若攻擊是由伊朗的代理民兵或部隊執行，我們將要他們負責，採取相應行動」。有匿名美國官員稱，美方計劃加派小量人員保護大使館。特朗普曾表示不想與伊朗開戰，但他在綠區受襲後數小時在Twitter貼文，警告伊朗勿再威脅美國，稱伊朗若要開戰，那將會成為伊朗的正式終結。

伊朗低濃縮鈾增產4倍

伊朗塔斯尼姆通訊社周一引述納坦茲核設施官員報道，伊朗已將低濃縮鈾的生產增加4倍。根據伊朗核協議，伊朗可生產和儲存最多300公斤低濃縮鈾，超出該數量的低濃縮鈾可運出國外儲存或出售。按協議，伊朗亦將濃縮鈾純度由20%下降至3.67%，遠低於武器級別的90%純度。美國去年宣布撤出伊朗核協議並重啟對伊朗制裁，伊朗本月初亦宣布撤回部分對核協議承諾，指300公斤的上限已不再存在。目前暫不清楚伊朗的低濃縮鈾離協議上限有多少。

針對美國總統特朗普的警告，伊朗外長扎里夫周一回應稱，特朗普的「種族滅絕辱罵」不會令伊朗完蛋，「不要恐嚇伊朗人，試試尊重吧」。

（法新社/路透社）