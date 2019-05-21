下月經貿會 美啟中東和平計劃 倡投資加沙西岸 巴勒斯坦斥無諮詢

被批經濟掛帥乏願景

美國總統特朗普的女婿、白宮高級顧問庫什納和中東特使格林布拉特（Jason Greenblatt）是計劃牽頭人，前者將主導下月25至26日在巴林首都麥納瑪舉行的「工作坊」，並已邀請多國財長和地區商界領袖參與。白宮周日表示，特朗普政府將在會議上公布中東和平藍圖第一階段計劃，討論高級政府官員所說的4個主要組成部分：基礎設施、工業、賦權和人才投資，以及管治改革「以使該地區盡可能地被投資」。這項計劃已制訂兩年，目的是在巴勒斯坦大規模投資和建設基礎設施。庫什納周日發表聲明說：「巴勒斯坦人民，以及中東的所有人民，應該擁有一個有尊嚴的未來，有機會改善他們的生活。」

美國有線新聞網絡（CNN）引述官員稱：「如果有和平，它（計劃）不僅會觸及約旦河西岸和加沙，還會觸及約旦、黎巴嫩、以色列和埃及。經濟將融為一體……想想現在在子彈上花了多少錢，如果可以花在基礎設施和人力資本上，想想這個地區會有多好。」另一名官員稱，整項計劃除了包括國家撥款，也有低息貸款和私人資金。

迴避耶城地位邊界議題

不過，會議不會觸及邊界、耶路撒冷的地位、巴勒斯坦難民和以色列安全等。有巴勒斯坦商界領袖已拒絕出席。巴人自治政府總理什塔耶（Mohammad Shtayyeh）周一（20日）說，美方完全沒諮詢巴勒斯坦政府內閣。特朗普上台後，停止向幫助巴勒斯坦難民的聯合國機構提供資金，又削減對西岸和加沙地帶項目的數億美元援助。特朗普2017年打破數十年國際共識，承認耶路撒冷是以色列首都，並將美國大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷，巴人此後一直杯葛美國政府。半島電視台亦指出，美國過去削減對巴人的經濟援助，現在要求其他國家「投資」巴勒斯坦，其他國家會如何回應有待觀望。

（CNN/路透社/衛報）