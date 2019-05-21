焦點人物：移民二代反移民 成法右翼民粹新星

巴爾代拉被視馬林勒龐接班人

巴爾代拉所屬的國民聯盟向來是反移民的一大勢力，聲稱中東及非洲移民湧入危及歐洲安全。他早前在電視辯論上，以簡陋的紅色廚房膠篩比喻歐盟，表示歐盟「讓很多事物進入歐洲，包括武器、移民和恐怖分子」。他又曾在政黨活動上高舉法國國旗，說：「只要有一個法國人仍露宿街頭，我們就不會花任何錢迎接移民。」

國民聯盟將巴爾代拉定位為法國對抗「壞移民」的「好移民」。巴爾代拉出身自基層移民家庭，其母親1960年代從意大利移民到法國，離婚後領着最低工資獨力撫養巴爾代拉。他1995年在巴黎東北部的塞納-聖丹尼（Seine-Saint-Denis）出生及成長，當地為法國最多移民的地區之一，失業及犯罪率非常高，被視為「生人勿近」的禁區。他曾提過，自己在成長初期見證幫派、伊斯蘭原教旨主義者和毒販等暴力元素，因此立志從政。

不滿歐盟馬克龍 倡經濟愛國主義

他16歲正式加入國民聯盟的前身「國民陣線」，並以20歲之齡躋身涵蓋巴黎的法蘭西島區域市議會，隨即獲馬林勒龐提拔，加入其2017年總統競選團隊。馬林勒龐曾稱，巴爾代拉雖非常年輕，但深明法國人的困苦及現實生活。

馬克龍調高燃油稅觸發「黃背心」運動，巴爾代拉就曾在去年兩度穿上黃背心參與遊行。他批評馬克龍親商界的政策，要求加強對本土工業及工人的保障，並提出「經濟愛國主義」，認為歐盟的自由貿易協議損害法國農民及生產商的利益。

相比之下，其對手、共和前進的主要候選人為54歲的前歐洲事務部長洛瓦索（Nathalie Loiseau），原為技術專家官員，缺乏政治前線經驗，難與選民連繫。上周公布的民調顯示，國民聯盟的支持率為22.5%，以0.5個百分點的優勢稍微領先共和前進。馬林勒龐與巴爾代拉分工明確，前者負責意識形態，後者主力吸引年輕選民。

（衛報/金融時報/路透社）