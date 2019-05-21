人造肉成飲食新趨勢 環保掛帥實效存疑

植物製作 銷量去年增23％

全球消費者對可持續的肉類替代產品需求日增，推動人造肉產品的美國非牟利組織「好食物研究所」（The Good Food Institute）指出，去年以植物製作的人造肉產品可見23%的增長，相關投資亦達6.73億美元（約52.5億港元）。市場研究機構歐睿國際亦預計，2023年亞太區將佔據全球人造肉市場的75%，規模達174億美元（約1357億港元），去年增加近一成半。

由香港企業Right Treat研發的人造肉「新豬肉」（Ommipork）去年4月推出，現已在新加坡、台灣等地有售。創辦人楊大偉接受《金融時報》訪問時稱，由大豆、豌豆、冬菇等全植物材料生產的「新豬肉」可在任何亞式菜式中取代真豬肉，希望旗下產品能填補市場上的豬肉短缺。他坦言從未預料產品推出之際會遇上非洲豬瘟疫情，但深信農業的轉捩點將會到來。

新聞網站《科學時報》評論則指出，各款人造肉對環境的好處是否如推出這些產品的商戶所言仍惹疑慮，例如當產品需求增加時生產所需能源對環境會否有負面影響、會否增加碳排放等，在業界急速擴張的同時須回應這些問題。

（法新社/金融時報）