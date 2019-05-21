中國豬供應減 美商盼可得益

貿戰開打 中國買家取消3000噸訂單

美國豬肉生商普雷斯蒂（Ron Prestage）希望能填補中國減產的缺口。去年中國和墨西哥對美國豬肉增稅，同時美國國內豬肉產量達到破紀錄的263億磅，令豬肉價格受壓。普雷斯蒂稱，情况在去年底出現改變，有中國買家查詢他何時可供應豬肉。中國農業部去年8月3日證實遼寧省發現內地首宗非洲豬瘟病例。

普雷斯蒂在艾奧瓦州的工廠今年3月開設價值3.09億美元（約24億港元）的新生產線，希望可趁機填補供應缺口。他稱，由於正值豬肉價格上漲，估計工廠明年便可獲利，較預期快。

中國豬肉供應減少亦讓美國肉類加工、其他肉類生產商和加工商得益。例如雞的飼養時間較短，生產商可短時間增加供應，可望用禽肉取代豬肉應市；肉類加工商如JBS等亦增加向美國農民買豬。飼料生產商如阿徹丹尼爾斯米德蘭（Archer Daniels Midland）行政總裁估計，因為美國、歐洲和巴西的豬農都準備增產豬肉以出口中國，大豆和玉米等飼料需求料增。

（華爾街日報）