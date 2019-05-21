非洲豬瘟肆虐中國 全球肉價漲 病死撲殺數量料破2億 國際供應現5％缺口

【明報專訊】中國受非洲豬瘟疫情衝擊，連帶影響全球肉類市場。《華爾街日報》報道，多間食品零售及批發供應商預期豬肉及其他主要肉類將因今次疫情出現供應緊張，價格將受影響上漲。
非洲豬瘟是由病毒引起的嚴重疾病，雖然對人類無害，但會在豬之間迅速傳播而導致大量死亡。今次疫情對全球豬肉最大市場中國衝擊甚大。有美國官員估計，最終中國因感染非洲豬瘟致死及為防疫而撲殺的豬可能多達2億頭，等同全球肉類市場供應出現5%缺口。
期貨5個月升價52％ 豬殼價增23％
美國農業部（USDA）估計，中國今年進口的豬肉可能較2018年增加33%。不少分析擔心，這將令美國在內的肉類市場供應緊張。USDA數據顯示，豬肉期貨價格今年起已上升52%，批發肉類價格亦隨之上升，其中豬殼價格今年已上升23％，而用於製作香腸等產品的碎肉價格亦接近倍增。
美國最大肉類加工批發商Tyson Food Inc.總裁懷特（Noel White）上周三（15日）於紐約一個業界會議上稱，中國的非洲豬瘟疫情「將影響所有肉類供應」，「我們已看見其後果——肉類價格正在上升」。懷特稱Tyson正與零售商研究讓香腸等部分產品加價，以應付肉價升幅。
Tyson及Burger King擬加價
連鎖快餐店巨擘麥當勞財務總監（CFO）奧桑（Kevin Ozan）上月底亦表示，預期食品商品成本今年將上漲多達3%，主要與豬肉及牛肉價格上升有關。Burger King母公司Carrols Restaurant Group稱，今年首3個月的牛肉價格由平均每磅1.99美元增至2.17美元，正考慮加價1%。
美企：帶動雞肉需求上升
全美第二大雞肉加工商Pilgrim's Pride稱，有零售商預期豬肉在供應緊絀下價格續升，已接洽商定今年稍後的雞肉供應。瑞穗證券分析師斯科特（Jeremy Scott）指出，各食品公司目前仍傾向按既有銷售合約交易，今次疫情對市場的全面影響料在數月後才會反映在商品價格上，相信肉類價格可能最終增加逾15%。
此前美國亦曾於2013至2014年因爆發豬流行性下痢病毒疫情，令數以百萬計豬死亡，致豬肉零售價上升12%，不少零售商認為今次疫情與以往情况相似。
國際零售集團皇家阿霍德行政總裁馬勒（Frans Muller）表明會密切關注疫情對肉類價格與供應的影響，「我們不會掉以輕心」。
有民眾坦言肉類價格上升會影響消費意欲。58歲的攝影師博林（Pam Boling）稱，如肉類價格上升會改變飲食習慣，可能考慮是否應改為吃魚或素食。