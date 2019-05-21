非洲豬瘟肆虐中國 全球肉價漲 病死撲殺數量料破2億 國際供應現5％缺口

非洲豬瘟是由病毒引起的嚴重疾病，雖然對人類無害，但會在豬之間迅速傳播而導致大量死亡。今次疫情對全球豬肉最大市場中國衝擊甚大。有美國官員估計，最終中國因感染非洲豬瘟致死及為防疫而撲殺的豬可能多達2億頭，等同全球肉類市場供應出現5%缺口。

期貨5個月升價52％ 豬殼價增23％

美國農業部（USDA）估計，中國今年進口的豬肉可能較2018年增加33%。不少分析擔心，這將令美國在內的肉類市場供應緊張。USDA數據顯示，豬肉期貨價格今年起已上升52%，批發肉類價格亦隨之上升，其中豬殼價格今年已上升23％，而用於製作香腸等產品的碎肉價格亦接近倍增。

美國最大肉類加工批發商Tyson Food Inc.總裁懷特（Noel White）上周三（15日）於紐約一個業界會議上稱，中國的非洲豬瘟疫情「將影響所有肉類供應」，「我們已看見其後果——肉類價格正在上升」。懷特稱Tyson正與零售商研究讓香腸等部分產品加價，以應付肉價升幅。

Tyson及Burger King擬加價

連鎖快餐店巨擘麥當勞財務總監（CFO）奧桑（Kevin Ozan）上月底亦表示，預期食品商品成本今年將上漲多達3%，主要與豬肉及牛肉價格上升有關。Burger King母公司Carrols Restaurant Group稱，今年首3個月的牛肉價格由平均每磅1.99美元增至2.17美元，正考慮加價1%。

美企：帶動雞肉需求上升

全美第二大雞肉加工商Pilgrim's Pride稱，有零售商預期豬肉在供應緊絀下價格續升，已接洽商定今年稍後的雞肉供應。瑞穗證券分析師斯科特（Jeremy Scott）指出，各食品公司目前仍傾向按既有銷售合約交易，今次疫情對市場的全面影響料在數月後才會反映在商品價格上，相信肉類價格可能最終增加逾15%。

此前美國亦曾於2013至2014年因爆發豬流行性下痢病毒疫情，令數以百萬計豬死亡，致豬肉零售價上升12%，不少零售商認為今次疫情與以往情况相似。

國際零售集團皇家阿霍德行政總裁馬勒（Frans Muller）表明會密切關注疫情對肉類價格與供應的影響，「我們不會掉以輕心」。

有民眾坦言肉類價格上升會影響消費意欲。58歲的攝影師博林（Pam Boling）稱，如肉類價格上升會改變飲食習慣，可能考慮是否應改為吃魚或素食。

（華爾街日報）