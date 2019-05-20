墮胎成大選議題 美保守派乘勢出擊

批「極端左翼」 特朗普撐胎兒生存權

特朗普稱除了在強姦、亂倫及為保障母親的生命等情况外，自己「堅決支持胎兒的生命權（Pro-Life）」，立場與前總統列根相同。他指出，過去兩年有105名新的聯邦法院法官及兩名最高法院法官就任，全國對胎兒的生命權有「嶄新及正面的態度」。他批評「極端左翼」推動容許懷孕後期墮胎等「差劣」政策，在有關議題上搞破壞，呼籲國民必須團結一致，在2020年總統大選中爭取「生命的勝利」。

特朗普在基督教福音派等保守勢力支持的助力下，於2016年勝出總統大選。他上台後履行競選承諾，先後任命反墮胎的保守派法官戈薩奇（Neil Gorsuch）及卡瓦諾（Brett Kavanaugh）填補最高法院大法官的空缺，確保保守派在最高法院的優勢。各地保守勢力近月亦陸續推動反墮胎立法（見表）。保守派最終目標是上訴至最高法院，藉以推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中，裁定限制女性墮胎的法律違憲的判決。紐約州則在今年1月通過擴充合法墮胎條件，並推動墮胎非刑事化，以免一旦最高法院推翻有關案例後女性失去合法墮胎權利。

有利因素齊備 反墮胎行動最好時機

《紐約時報》指出，推動反墮胎立法的人士大多來自草根，透過教會或民間組織各自分頭行動，並無領軍人物指派行動或協調，部分組織更是因自由派執政的州份支持墮胎的做法而決心行動。阿拉巴馬州支持生命權聯盟主席約翰遜（Eric Johnson）稱，即使最高法院最終拒絕受理任何關於墮胎的訴訟，但現時反墮胎運動的有利因素已齊備，「我們認為這是行動的最好時機」。

不過《華盛頓郵報》分析，墮胎議題對總統大選而言是敏感議題，尤其像阿拉巴馬州的新法例拒絕讓因強姦及亂倫的懷孕個案墮胎恐招矯枉過正批評，民主黨人或用作爭取女性支持的武器，而共和黨領袖則對有關法例保持沉默，以免拖累選情。

（法新社/紐約時報/BBC）