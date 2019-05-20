特朗普擬特赦戰犯惹爭議 專家指前所未見 憂損軍法軍紀

其中一名官員透露，整理特赦文件通常要好幾個月，但司法部要求在陣亡將士紀念日之前的周末前完成。可能被特赦的包括海豹部隊特別行動負責人加拉格爾（Edward Gallagher）。39歲的加拉格爾被控派駐伊拉克時槍殺手無寸鐵的平民並用刀殺害「伊斯蘭國」俘虜，原定未來數周受審。

其他可能被特赦的包括2007年在巴格達街頭亂槍掃射平民，導致17死20傷的黑水保安人員；2010年被控殺死手無寸鐵的阿富汗人的「綠扁帽」少校戈爾斯坦（Mathew Golsteyn）；另一名因向塔利班戰士屍體撤尿被控的海軍陸戰隊成員亦可能被特赦。

《紐時》稱，要求司法部準備特赦文件顯示特朗普非常想特赦，但亦強調特朗普經常改變主意。該報指出，大部分特赦名單上的美軍都一直被保守派傳媒視為英雄，認為他們只是盡忠職守，卻被不公對待，促特朗普介入。

法律專家稱，一次過特赦多名罪成或被控的戰犯，當中更包括尚未上庭者，是近代史未見。部分專家擔心這樣做會損害軍法及軍紀。曾在越戰服役、退休軍事法庭法官索利斯（Gary Solis）說：「隨心所欲的特赦會損害整個體制，也會令軍人想：無論我們做什麼，只要國內有人撐我們，我們便不會有事。」

向司法部提要求 白宮推翻長年做法

老布殊時代擔任司法部特赦檢察官的洛夫（Margaret Love）表示，白宮向司法部提出要求，而非由司法部提出，是推翻長年做法。她指出，自林肯開始，美國總統將特赦審議交給司法部長；司法部律師審核個案然後再交給總統，但特朗普則經常不經司法部發出特赦。

特朗普的特赦權屢惹爭議。2017年，他特赦身陷貪污醜聞的阿里桑那州前警長阿爾帕約（Joe Arpaio）；本月初他特赦2008年私刑處決伊拉克人罪成的美軍中尉貝埃納 （Michael Behenna）。

首有共和黨議員倡彈劾特朗普

另外，經常批評美特朗普的共和黨眾議員阿馬舒（Justin Amash）上周六在Twitter稱，「通俄門」報告顯示特朗普的行為模式已達彈劾門檻。阿馬舒成為首名認為特朗普應遭彈劾的共和黨議員。

（紐約時報）