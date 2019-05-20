埃及旅遊巴被炸 16人傷

吉薩金字塔附近 車窗炸飛

目擊者穆罕默德（Mohamed el-Mandouh）昨向路透社稱，事發時他身處附近車龍，突然聽到「非常響亮的爆炸」。另一目擊者莫納（Mona Zeidan）則稱，旅遊巴受襲但看上去沒有爆炸。社交媒體流傳的現場相片顯示，旅遊巴有部分車窗炸碎或炸飛，路邊矮牆有碎片造成孔洞，最少一人淌血。

這次是該區域不足半年內第二次發生路邊炸彈襲擊，去年12月在距離吉薩金字塔群少於4公里的位置，有旅遊巴遇上路邊炸彈，導致3名越南遊客和一名埃及嚮導身亡，最少10人受傷，同樣未有組織承認責任。事件或損害埃及重振旅遊業的大計，埃及當局近月大力搜捕恐怖分子。

大埃及博物館去年起逐步啟用，但估計要到明年才全部完工。它的位置距離吉薩金字塔群約兩公里，號稱全球最大的考古學博物館，首次完整展示古埃及法老王圖坦卡門的相關展品。

（BBC/路透社/CNN）