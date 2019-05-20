歐洲議會選舉前 11國右翼領袖米蘭造勢 矢言重塑歐洲

馬林勒龐同場 否認法西斯

在米蘭大教堂廣場上，薩爾維尼（Matteo Salvini）在馬林勒龐和荷蘭自由黨黨魁懷爾德斯和其他8名民族主義政黨黨魁簇擁下發表演說，聲稱不是極端主義者、種族主義者或法西斯主義者。薩爾維尼引用英國作家切斯特頓的話說：「真正勇士不會因眼前所恨而戰鬥，而是為了身後所愛」，稱其黨團將「為了我們的孩子，而不是為了我們自己」來重塑歐洲。有示威者在同市森皮奧內公園打對台，也有人在附近建築物的窗口展示「米蘭是反法西斯」的標語。

薩爾維尼、馬林勒龐和懷爾德斯等牽頭今年4月成立的「歐洲人民及國家同盟」（European Alliance of People and Nations，下簡稱EAPN），有全歐多國的右翼疑歐民粹政黨加入，成員包括德國另類選擇黨（AfD）和奧地利自由黨（FPO），比利時、丹麥、捷克、斯洛伐克、芬蘭和愛沙尼亞都有政黨加入黨團。分析相信，EAPN有機會成為歐洲議會的第3大黨團。

副總理通俄 奧地利最快9月大選

不過，自由黨主席施特拉赫上周五被揭發前年大選前跟自稱俄羅斯寡頭侄女的女子會面，商討以未來政府合約換取對方收購國內最暢銷報章力挺自己，被迫辭去奧地利副總理及黨主席，總理庫爾茨翌日宣布提前大選。總統范德貝倫昨建議大選在9月舉行。自由黨是薩爾維尼的最主要盟友之一，外界關注事件會否動搖EAPN的整體選情。被問及自由黨會否留在EAPN，馬林勒龐稱要先聽施特拉赫的解釋。

歐洲主流政客則趁機用事件狙擊右翼民粹勢力。法國經濟部長勒梅爾嘲諷馬林勒龐數月前還在大讚施特拉赫，但現在施特拉赫卻因為賣國而辭職：「這場民族主義運動背後實是向外國勢力屈服。」德國總理默克爾周六亦稱必須堅決應對「鄙視歐洲價值」的民粹主義運動。

各黨同中有異 選舉合作成疑

歐洲近年颳起右翼反移民的民粹浪潮，多次在各國選舉取得好成績，但專家一直懷疑這些政黨是否真的能夠通力合作。薩爾維尼本月初親訪布達佩斯游說匈牙利總理歐爾班領導的青民盟加入EAPN未成事，歐爾班公開表明不想跟馬林勒龐有任何關係。薩爾維尼和馬林勒龐跟俄羅斯友善，丹麥和愛沙尼亞的EAPN成員黨則強烈反俄；波蘭法律與公正黨（PiS）亦因為反俄而未加入EAPN。

今次歐洲議會選舉亦引來美國右翼民粹注意。白宮前首席策略師班農近月在布魯塞爾成立了名為「運動」（The Movement）的右翼政治組織，協助歐洲右翼民粹政黨拉票。他上周接受《巴黎人報》訪問時表示，若民粹主義者能贏得歐洲議會選舉超過30%的選票，將有利美國總統特朗普競逐連任。

（衛報/BBC）