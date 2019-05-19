美研究：天然果汁飲過量 比汽水更易致命

天然糖分類似添加糖

這項由亞特蘭大埃默里大學（Emory University）兒科學系助理教授韋爾什（Jean A. Welsh）共同領導的研究名為「中風的地理及種族差異因素」（REGARDS），分析約1.3萬名45歲或以上的黑人及白人數據，他們近六成是男性，約七成有超重或癡肥問題。經過6年觀察後發現，他們從含糖飲品中攝取糖分佔每天攝取量10%或以上，相較每天從含糖飲品攝取少於5%糖分的人，前者因患冠心病而早死風險會增加44%，因任何原因而導致的早死風險則增加14%。

每日355毫升 風險高24%

研究指出，每日額外飲12安士（355毫升，比現時罐裝汽水稍多）果汁，會增加早死風險24%，反而額外飲相同分量含糖飲品則只會增加11%早死風險。研究報告上周五（17日）刊登在美國醫學會旗下的JAMA Network Open。

過去不少研究都指含糖飲品只有少量營養但高卡路里，美國有7個城市都立法就添加糖飲品增稅，以鼓勵民眾少飲。根據美國兒科學會和膳食指南，1至6歲兒童每日應最多飲用6安士（約177毫升）果汁，7歲或以上者為8安士（約237毫升）。

（CNN）