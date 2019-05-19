極右崛起 料歐洲議會佔更多席

歐洲議會在本月發表選舉預測，預料民粹主義及疑歐派政黨將會取得逾14%的議席，較現屆的10%多，其調查亦發現雖有逾六成受訪者對歐盟持正面態度，但在法國、意大利、捷克及希臘等地的民眾觀感較負面。

法國最新民調亦顯示，極右政黨「國民聯盟」的支持率為22.5%，以0.5%優勢稍微超前由總統馬克龍為首、親歐派的「共和前進」，彰顯極右崛起的趨勢。

爭取歐盟內增影響力

極右勢力近年在各國逐漸獲得支持，例如西班牙極右政黨在上月大選中首次進入議會，意大利的反建制和極右政黨則組成執政聯盟，奧地利、愛沙尼亞及匈牙利等政府均見極右勢力蹤影。英國肯特大學政治學教授古德溫（Matthew Goodwin）指出，多個長期因素促進極右勢力抬頭，包括移民持續增加、傳統主流政黨與選民之間的聯繫減弱等，又指現時不少民粹政黨開始改變目標，從爭取脫歐轉移到在歐盟內部加強影響力，務求將歐盟的權力歸還到各國手上。

（CNN/FRANCE 24）