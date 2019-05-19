遭偷拍利益輸送 奧副總理下台 極右自由黨：歐洲議會選前抹黑

【明報專訊】德國兩家傳媒前日（17日）揭露奧地利極右自由黨副總理施特拉赫涉以政府合約換取政治支持的醜聞，從取得的偷拍片段可見，2017年奧地利大選前數月，時任自由黨黨魁的施特拉赫與一名自稱俄羅斯寡頭侄女的女子會面，對方表示有興趣收購奧地利最暢銷報章，並改變其編輯方針以支持自由黨，施特拉赫則承諾給予政府合約作回報。施特拉赫昨日就此宣布辭職，但強調沒有犯錯。自由黨則稱，有關影片是想在下周歐洲議會選舉前抹黑該黨。當地通訊社報道，執政聯盟將提出提早大選。
2017年大選前偷拍 前日曝光
《南德意志報》及《明鏡周刊》披露的這段秘密偷拍片段攝於2017年7月，即奧地利大選前3個月，地點是西班牙伊維薩島（Ibiza）一幢別墅，片中施特拉赫（Heinz-Christian Strache）與其親信、現為自由黨議員的古登努斯（Johann Gudenus）坐在沙發邊喝酒邊吸煙，與自稱俄羅斯最有權力之一寡頭的侄女馬卡羅娃（Alyona Makarova）的女子會面，後者表示想在奧地利投資，可購下該國最暢銷報章《皇冠報》五成股權，並改變該報的編輯方針大力支持自由黨。施特拉赫預計即使這宗收購在大選前兩至三星期成事，也能大大提高自由黨支持率至34%，他在片中說：「若你在選前3周收購《皇冠報》，並讓我們晉升至首名，那麼我們所有事都可以談。」施特拉赫在片中表示，希望「建立一個好像歐爾班的傳媒環境」。匈牙利極右總理歐爾班（Viktor Orban）近年加強控制傳媒，許多網媒、電台及電視台都被其盟友控制。
施特拉赫並建議對方成立一間好像奥地利大型建築公司Strabag的企業，「所有現時Strabag獲得的政府訂單，你將會得到」，又暗示可透過其他渠道作政治捐款，以避過法律審查。
兩家傳媒都因保護消息來源，沒有披露誰提供有關影片，但專家鑑別影片後相信並非偽造。至於誰人在設局策劃這次會談及偷拍，暫不清楚。
辯稱曾喝酒 沒不當行為
在2017年大選中，庫爾茲（Sebastian Kurz）領導人民黨勝出，擔任總理，但未能取得國會多數議席，最終與得票26%的自由黨合組政府，成為西歐唯一有極右派入閣的國家。今次醜聞曝光後，庫爾茲宣布拒絕再與施特拉赫合作，後者隨後宣布辭職。施特拉赫承認有過該次會面，但強調沒有任何不當行為，辯稱事發時他飲了酒，雙方又有語言障礙，而事後雙方亦再沒有見面。他強調自己是「政治攻擊的受害者」，有人企圖分裂執政聯盟。自由黨聯合主席哈芬舍（Christian Hafenecker）發聲明稱，無論施特拉赫或是該黨都沒有收受或給予有關人士任何利益，他指有關影片在歐洲議會下周四舉行前幾天發布，質疑有人企圖抹黑自由黨，有如政治暗殺。施特拉赫的職位將由運輸部長霍弗（Norbert Hofer）取代。