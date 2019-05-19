遭偷拍利益輸送 奧副總理下台 極右自由黨：歐洲議會選前抹黑

2017年大選前偷拍 前日曝光

《南德意志報》及《明鏡周刊》披露的這段秘密偷拍片段攝於2017年7月，即奧地利大選前3個月，地點是西班牙伊維薩島（Ibiza）一幢別墅，片中施特拉赫（Heinz-Christian Strache）與其親信、現為自由黨議員的古登努斯（Johann Gudenus）坐在沙發邊喝酒邊吸煙，與自稱俄羅斯最有權力之一寡頭的侄女馬卡羅娃（Alyona Makarova）的女子會面，後者表示想在奧地利投資，可購下該國最暢銷報章《皇冠報》五成股權，並改變該報的編輯方針大力支持自由黨。施特拉赫預計即使這宗收購在大選前兩至三星期成事，也能大大提高自由黨支持率至34%，他在片中說：「若你在選前3周收購《皇冠報》，並讓我們晉升至首名，那麼我們所有事都可以談。」施特拉赫在片中表示，希望「建立一個好像歐爾班的傳媒環境」。匈牙利極右總理歐爾班（Viktor Orban）近年加強控制傳媒，許多網媒、電台及電視台都被其盟友控制。

施特拉赫並建議對方成立一間好像奥地利大型建築公司Strabag的企業，「所有現時Strabag獲得的政府訂單，你將會得到」，又暗示可透過其他渠道作政治捐款，以避過法律審查。

兩家傳媒都因保護消息來源，沒有披露誰提供有關影片，但專家鑑別影片後相信並非偽造。至於誰人在設局策劃這次會談及偷拍，暫不清楚。

辯稱曾喝酒 沒不當行為

在2017年大選中，庫爾茲（Sebastian Kurz）領導人民黨勝出，擔任總理，但未能取得國會多數議席，最終與得票26%的自由黨合組政府，成為西歐唯一有極右派入閣的國家。今次醜聞曝光後，庫爾茲宣布拒絕再與施特拉赫合作，後者隨後宣布辭職。施特拉赫承認有過該次會面，但強調沒有任何不當行為，辯稱事發時他飲了酒，雙方又有語言障礙，而事後雙方亦再沒有見面。他強調自己是「政治攻擊的受害者」，有人企圖分裂執政聯盟。自由黨聯合主席哈芬舍（Christian Hafenecker）發聲明稱，無論施特拉赫或是該黨都沒有收受或給予有關人士任何利益，他指有關影片在歐洲議會下周四舉行前幾天發布，質疑有人企圖抹黑自由黨，有如政治暗殺。施特拉赫的職位將由運輸部長霍弗（Norbert Hofer）取代。

（明鏡周刊/金融時報）