涉賄巴西官員換合約 FBI調查歐美企業

高價售醫療儀器 彌補行賄開支

巴西當局稱，逾20間企業涉賄賂官員取得合約，向政府出售醫療儀器。為彌補賄款開支，有關企業用市價多7倍的金額出售儀器。調查人員透露，強生、西門子、通用電氣和飛利浦是調查目標，其中通用電氣在2007至2018年，藉此獲利最少6億巴西雷亞爾（近11.5億港元）。去年美國通用電氣的拉美業務前主管斯佩蘭齊尼（Daurio Speranzini）和另外22人就相關指控被起訴。

美國公民、企業及在美國上市的外國公司都受到美國《海外反腐敗法》（FCPA）規管，禁止他們賄賂外國官員以獲取生意。巴西聯邦檢察官費拉里稱，美國司法部和證券交易委員會（SEC）正協助巴西調查案件。

通用電氣否認指控，西門子稱不知道FBI正調查事件，飛利浦則確認受巴西當局調查。強生回覆稱去年10月提交給SEC的文件中，已披露就巴西警方去年搜查其聖保羅辦公室一事接受美國司法部和SEC初步調查。

（路透社）