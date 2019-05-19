威廉喪母心傷 近年仍有抑鬱

任救護機師歷生死 易有負面情緒

英國廣播公司第一台（BBC One）於上周日播放的節目中，威廉王子跟數名現役、退役球星和英格蘭國家隊領隊修夫基分享有關精神健康的問題。威廉表示，戴妃在他年幼時離世是無可比擬的傷痛，而這喪母經歷令他更會理解其他經歷過喪親之痛的人。他憶述擔任救護直升機機師期間，每日要遇上不少掀動情緒的事件，如接觸收到壞消息的家庭，令他感到負面和抑鬱，而他感到這些情緒會傷害他，因此會跟人分享這些工作點滴以紓緩情緒。威廉稱英國民眾抒發情緒時都感到困難，但他認為人們並非機械人，都有需要適時談及情緒問題。

威廉和哈里王子過去發起名為「Heads Together」的精神健康運動時，亦曾談及喪母之痛，他們當時希望藉此運動鼓勵人們更勇於談及面對的問題。上月威廉夫婦和哈里夫婦亦從他們的基金會撥出300萬鎊（約2995萬港元）推出名為「Shout」的文字信息服務，為面對精神健康問題的人提供協助。

（BBC/CNN）