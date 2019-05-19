港台女將爭做首名華裔眾議員

港台女將對戰 齊淡化種族

楊千慧2001年從台灣移民澳洲，並獲得莫納什大學的信息科技碩士學位。她曾擔任墨爾本東北市郊萬年興（Manningham）市市長，在2016年辭職後代表工黨競逐參議院席位，2018年以獨立候選人身分參選墨爾本市市長落敗。廖蟬娥於1985年負笈澳洲，畢業後留在當地至今，曾長期出任維多利亞省省長特別助理。奇瑟姆選區有兩成居民說廣東話或普通話，廖蟬娥和楊千慧4月曾舉行歷來首次中英雙語的競選辯論。兩人受訪時均淡化種族背景，稱若果當選，會以所有選民利益為依歸，不會着重華人。

自由黨海報被質疑誤導

這次奇瑟姆區「華裔之爭」發生舞弊風波。有區內票站外面被掛上繁體中文寫成的大字標語海報，寫上「正確的投票方式：在綠色的選票上，自由黨Liberal候選人旁邊填寫1並在其他方格內從小到大依次填寫數字」，工黨質疑這海報以模範官方選委會標準的紫白兩色製作，目的是想誤導華裔選民投予自由黨。但選委會稱不能獨霸紫色，拒絕受理投訴。

中國近年深陷滲透澳洲社會的指控，令部分華裔選民也感不滿。住在商業區Box Hill的華裔商人William Ma向《華爾街日報》稱，連月以來圍繞政治干預和間諜的紛爭，不但損害了中澳關係，也在澳洲激發種族關係緊張和仇恨言論，「我們想聽到的是，無論誰人取勝，都不會有新冷戰。我們被標籤為間諜，我們不想這樣」。

（澳洲廣播公司/華爾街日報/海峽時報）