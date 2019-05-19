澳洲大選爆冷 總理「奇蹟」連任 工黨得票遜預期 黨魁認輸辭職

有別於工黨主打環保議題，自由黨在莫里森領軍下的競選議題，專注於削減入息稅和「唱衰」工黨治國的經濟表現，結果在大選贏得至少74席。問題只差在自由黨-國家黨聯盟（下簡稱「聯盟」）能否獨力取得過半的76席，否則將要拉攏小黨或獨立議員，又或要組建少數派政府。工黨只穩奪66席，在只剩5席還未有結果下，篤定反勝無望。

總理：沉默澳洲人巨大勝利

莫里森在自由黨的勝選集會上聲言自己「一向相信奇蹟」，形容這是「沉默澳洲人（quiet Australians）贏得巨大勝利」。他續稱：「今晚不是關於我，甚至不是關於自由黨。今晚是關於每一位依靠政府以他們為先的澳洲人，這正正是我們將會做的事。」

民粹極右拉薄工黨票

自由黨在選前民調落後工黨約3個百分點，但在昆士蘭和塔斯曼尼亞的選情勝過民調預測，被視為致勝關鍵。其中在昆士蘭，聯盟不但保住多個原有的游離議席，甚至奪走朗文和赫伯特兩個選區的原工黨議席。聯盟保住偏遠郊區的多個游離選區席位，這些選區類似美國的鐵鏽帶（Rust Belt），阻撓工黨的勝選之路。莫里森特意在勝選集會上稱多謝「整個昆士蘭省」，台下支持者高呼「昆士蘭、昆士蘭、昆士蘭！」回應。法新社報道，東北部部分選區的民粹和右翼政黨異軍突起，令執政保守派漁人得利。自由黨的主要失望賽果是前總理阿博特在其經營多年的選區，不敵主打氣候議題的獨立候選人。

「儘管仍有數百萬票未點和有重要議席仍懸而未決，工黨顯然無法建立下屆政府。」肖頓在墨爾本的集會上向失望的支持者坦言，不想要堅持假希望，只好認輸，並向可望連任的莫里森表達恭賀。他堅持政治理應是思想理念之爭，強調工黨以正面的願景競選，大聲說明澳洲須就氣候變化採取行動，對自己推銷的政策組合感到自豪。他慨嘆原先希望為剛辭世的工黨傳奇首相霍克贏得這次選戰，但事與願違。

聯盟減移民限額 工黨無應對

除了經濟和環保，這次選戰另一重要議題是移民。聯盟3月宣布將會把未來4年的永久移民限額由19萬減至16萬，作為其全新國家人口計劃的一部分。工黨則未有對應政策。另一邊廂，澳洲政府推動被認為是針對中國滲透指控的《反外國勢力干預法》與《外國影響力透明法案》，加上追隨美國做法，限制華為參與該國5G基建項目，令國內外關注中澳關係陷入冰點。但澳洲華裔人口多達120萬，相當於總人口的4.8%，但在部分選情激烈的選區，華裔比例高達15%，中澳關係低落亦成為選舉焦點，莫里森和肖頓都曾以微信向華裔選民拉票。

（綜合報道）