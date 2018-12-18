焦點人物：跨性別環姐佳麗 失后冠贏喝采

昨日大會宣布最後20強後，27歲龐塞未能晉級，但當她最後一次走上舞台，主辦單位同時播放一段影片，當中講述兒時作為LGBT（不同性傾向及跨性別人士）一員的她，到今日參加環姐選美的奮鬥過程，獲得在場觀眾歡呼聲支持，她在片中說：「我不需要贏得環球小姐后冠，我只需要站在這裏。」

「我的身分由腦袋決定」

環姐2012年取消參賽者必須為「天生是女性」的規定，但跨性別人士在普遍社會至今仍被邊緣化及誤解，自殺率亦偏高。曾是環球小姐大會老闆的特朗普任總統後，其政府正考慮修改法例，將定義性別的準則限制為出生時的生理特徵，亦試圖阻止跨性別人士參軍。龐塞上周六向法新社說：「擁有陰道並不會因此讓我變成女人，我在出生之前已是女人，因為我的身分在這裏（她手指着自己的腦袋）。」她之前受訪被問到若能摘得環姐后冠，對特朗普是否諷刺，她說：「這不僅是對他發出信息，也是人權的勝利……證明跨性別女性無異於普通女性。」

龐塞選美之路不易走，她2015年曾參選西班牙世界小姐，在比賽當天才知道大會規則不允許跨性別女性獲勝，令她大受打擊。然而當龐塞現在進入環姐決賽後，世界小姐改變規則，「是我改變這規則」。她表示，參加選美是年幼已想做的事，「我想證明跨性別女性可以成為任何她們想成為的人，包括教師、醫生、政客，甚至是環球小姐」。龐塞稱，縱使西班牙政界高層女性在數目上，已多於其他許多國家，但跨性別者在18歲前仍沒有合法身分；當她18歲當上模特兒時，雖通過試鏡獲得工作，但當公司得悉她是跨性別人士後改主意，撤回工作。

龐塞現時在西班牙一間非牟利機構工作，協助跨性別兒童面對社會歧視，她說：「孩子出生時沒有偏見，我認為若我們在他們還小的時候，就告訴他們多樣性……我們可創造更具包容和尊重他人的新一代。」

（綜合報道）