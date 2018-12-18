美漢拆82年古宅重建 法院裁須還原

約翰斯頓（Ross Johnston）去年以170萬美元（約1326萬港元）購入涉事物業。該大宅兩層高，面積約1300平方呎，有室內泳池。該住宅是由已故美國奧地利裔現代主義建築師諾伊特拉（Richard Neutra）在1936年打造，建築界稱之為「Largent House」。約翰斯頓打算將之重建成3層高大宅，面積將大增至接近4000平方呎，於是大興土木把房子拆至剩下車庫的門和住宅的外框。有當地傳媒指他只獲准「改裝」住宅，地下一層大部分要保存原貌。一名當地居民發現該建築被夷為平地，遂入稟當地部門投訴。

約翰斯頓稱，重建大宅是為讓一家六口搬回來舒適生活。其代表律師又稱，屋子在1968年遇上祝融，1980及1990年代被前業主復修，因此已失去歷史價值。不過，當地城市規劃委員會認為約翰斯頓是要建豪宅以轉售牟利，因此裁定他要把住宅還原。

（綜合報道）