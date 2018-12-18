英加緊準備無協議脫歐 惠譽警告下調信貸評級

文翠珊指二次公投分裂國家

文翠珊昨對國會說，不應試圖組織第二次公投，打擊國民的信心：「另一次公投會對我們的政治誠信造成無法修補的傷害，因那是向數以百萬計信任民主的國民顯示，我們並沒有體現民主。」她指第二次公投會在需要人們團結合作的時候，進一步分裂國家。

不少議員早已表明不支持現有脫歐方案，令上周二原定的投票要延期。文翠珊上周赴歐盟爭取對方在北愛邊境擔保方案作讓步亦無果，愈來愈多不同政黨議員都表態贊成第二次公投，包括前首相貝理雅。文翠珊內閣成員則開始提出讓國會就不同脫歐方案作意向性投票。商務大臣祈國光（Greg Clark）昨稱，若文翠珊的脫歐協議無法獲國會通過，國會議員應講明白究竟不滿意什麼。他說，議員「應承擔責任，不應只是批評」。

商務大臣：議員應講不滿什麼

不過讓國會就不同方案投票亦可能需時甚長，因國會首先要決定程序如何，而每個方案都可能被修訂。外相侯俊偉及內政大臣賈偉德近日則提出「受控地無協議脫歐」，稱英國對歐盟390億鎊的欠款屆時可支付一半，明年3月29日據世貿原則脫歐。

至於文翠珊則希望未來數周內爭取歐盟就北愛邊境擔保方案提供進一步保證，1月才讓國會就協議表決。《衛報》稱，首相府希望保守黨的不滿黨員能在聖誕期間「冷靜下來」，支持文翠珊方案。

英國博彩公司William Hill亦開賭盤，指二次公投是「11賠8」，估計未來兩年有54%機會再公投；至於文翠珊方案在明年3月31日通過的賠率則是2賠5。William Hill發言人表示，相信文翠珊只有數個選項：「首先是撤銷引用《里斯本條約》第50條，其次是舉行第二次公投，而我們認為後者是較能接受的選項。」

（綜合報道）