部分廠商預載禁飛區 防無人機闖入

【明報專訊】隨着無人機愈來愈多人使用，不少航空機構和政府部門都有採取措施應對。在香港，放飛重量達7公斤的無人機須向民航處申請，並且嚴禁在機場交通區域或任何機場5公里範圍內操作，放飛高度不得超過海拔300呎（約90米），並只限白晝操作，但只屬限制措施。其他地區政府則已開始採取主動措施防範無人機闖入禁區。美國鹽湖城國際機場即將安裝流動雷達系統覆蓋兩條跑道範圍，三藩市灣區也打算在帕羅奧圖市採用同一系統。加州聖迭戈和北卡羅萊納州的羅里則參與由聯邦政府資助研發的無人機防撞系統。
美將設流動雷達
除了透過雷達監測空域讓空管人員及時知道有無人機闖入外，部分無人機廠商如DJI已經在出廠的無人機內置了禁飛區限制，透過GPS定位阻止無人機被遙控進入資料庫內設定的禁飛區，有些則會透過無人機的感應器與手機信號塔互動，確保無人機不會進入禁區。
不過，仍有很多廠商未有這類安排，甚至有用家會私下破解這些限制，在機場附近使用無人機。負責鹽湖城和帕羅奧圖監測無人機系統的Fortem技術公司行政總裁比恩（Timothy Bean）表示，公眾教育和立法未能追上無人機發展步伐，「我們（政府）在執法上仍遠遠落後」。
（綜合報道）
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