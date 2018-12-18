部分廠商預載禁飛區 防無人機闖入

美將設流動雷達

除了透過雷達監測空域讓空管人員及時知道有無人機闖入外，部分無人機廠商如DJI已經在出廠的無人機內置了禁飛區限制，透過GPS定位阻止無人機被遙控進入資料庫內設定的禁飛區，有些則會透過無人機的感應器與手機信號塔互動，確保無人機不會進入禁區。

不過，仍有很多廠商未有這類安排，甚至有用家會私下破解這些限制，在機場附近使用無人機。負責鹽湖城和帕羅奧圖監測無人機系統的Fortem技術公司行政總裁比恩（Timothy Bean）表示，公眾教育和立法未能追上無人機發展步伐，「我們（政府）在執法上仍遠遠落後」。

（綜合報道）