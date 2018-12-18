墨航客機疑遭無人機撞毁機頭

【明報專訊】墨西哥航空公司一架波音737客機上周在降落接壤美國加州的蒂華納國際機場時在空中與不明物體相撞，機頭嚴重損毁，幸好最終安全降落。暫時未知飛機與什麼物體相撞，但當局指沒有在機頭發現動物身體組織，令外界懷疑該機是撞中一架無人機。如果屬實，這將是全球歷來首宗大型客機與無人機相撞事件，也令人再次關注無人機影響飛行安全的問題。
準備降落 突傳巨響
當地傳媒報道，這架墨西哥國際航空公司波音737-800客機，上周三（12日）早上從墨西哥瓜達拉哈拉市（Guadalajara）飛往邊境城市蒂華納（Tijuana）。客機飛行了一個多小時後準備降落時，機頭突然傳出巨響，機師懷疑飛機撞中物體，於是立即通報控制塔，要求檢查機頭是否受損。客機最終安全降落，機上所有人安全。從照片可見，客機機頭出現大洞和多處損傷。技術人員初步檢查客機後發現，保護客機雷達的天線罩被撞至變形。
遍尋不見雀鳥血漬
不過，無論是航空公司職員還是美國和墨西哥的調查人員，至今仍未能確定是什麼導致客機出現嚴重破損。《華爾街日報》引述美國業界和政府官員稱，飛機受損部位看不到雀鳥的羽毛或血漬，而墨西哥當局亦未能在機頭位置找到無人機殘骸。美國國家交通安全局正準備將機頭樣本送到美國，以檢測任何微細雀鳥身體組織。
以往已有多次飛機與無人機擦身而過的報告，美國聯邦航空管理局每年均收到超過1000宗報告。至於涉及無人機的空中意外，去年曾經在美國紐約和加拿大魁北克省發生過，但只涉及直升機和小型飛機，如果今次證實涉及無人機，將是全球首宗大型客機與無人機相撞意外。
業界顧問兼無人機控制員菅原（Kenji Sugahara）稱，無人機界早有共識，認為萬一有無人機引致空難，來自政府和議員的反應將大幅窒礙行業發展。他目前正和其他業內人士制訂監控無人機的業界標準，最快明年初推出。
（綜合報道）