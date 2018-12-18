墨航客機疑遭無人機撞毁機頭

準備降落 突傳巨響

當地傳媒報道，這架墨西哥國際航空公司波音737-800客機，上周三（12日）早上從墨西哥瓜達拉哈拉市（Guadalajara）飛往邊境城市蒂華納（Tijuana）。客機飛行了一個多小時後準備降落時，機頭突然傳出巨響，機師懷疑飛機撞中物體，於是立即通報控制塔，要求檢查機頭是否受損。客機最終安全降落，機上所有人安全。從照片可見，客機機頭出現大洞和多處損傷。技術人員初步檢查客機後發現，保護客機雷達的天線罩被撞至變形。

遍尋不見雀鳥血漬

不過，無論是航空公司職員還是美國和墨西哥的調查人員，至今仍未能確定是什麼導致客機出現嚴重破損。《華爾街日報》引述美國業界和政府官員稱，飛機受損部位看不到雀鳥的羽毛或血漬，而墨西哥當局亦未能在機頭位置找到無人機殘骸。美國國家交通安全局正準備將機頭樣本送到美國，以檢測任何微細雀鳥身體組織。

以往已有多次飛機與無人機擦身而過的報告，美國聯邦航空管理局每年均收到超過1000宗報告。至於涉及無人機的空中意外，去年曾經在美國紐約和加拿大魁北克省發生過，但只涉及直升機和小型飛機，如果今次證實涉及無人機，將是全球首宗大型客機與無人機相撞意外。

業界顧問兼無人機控制員菅原（Kenji Sugahara）稱，無人機界早有共識，認為萬一有無人機引致空難，來自政府和議員的反應將大幅窒礙行業發展。他目前正和其他業內人士制訂監控無人機的業界標準，最快明年初推出。

（綜合報道）