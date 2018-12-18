「吸血鬼」10年洗底 再陷深淵

助希臘隱瞞債務規模

高盛2007年協助看淡次按的對冲基金經理保爾森（John Paulson）將次按債券打包成合成債務抵押債券Abacus，向投資者銷售，但隱瞞保爾森沽空該產品，聲稱是由獨立機構挑選，高盛賺了1500萬美元費用，次按爆煲後，投資者卻損失10億美元。美國證監會2010年4月起訴高盛，7月雙方達成和解，高盛賠償5.5億美元。

高盛在希臘債務危機的角色亦備受爭議。2001年，希臘要加入歐盟，但債務未符合歐盟條件，因此找高盛協助。高盛為希臘安排了一筆28億歐元的秘密貸款，並以「貨幣掉期交易」的複雜方式掩蓋，令希臘在歐元計價債務減少24億歐元，令其債務對GDP的比例由105.3%減至103.7%，希臘終可加入歐元區。高盛2005年將該批「貨幣掉期交易」賣給希臘國家銀行，高盛從希臘交易的收益亦增至5億美元，而那時希臘的債務亦由28億美元增至51億美元。後來希臘被揭隱瞞債務規模，觸發希臘債務危機。

（綜合報道）