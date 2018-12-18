擴東南亞業務 服務「騙子客戶」

2008年至2013年間，高盛是大馬十大費用收入最高投行中的唯一西方投行。高盛2013年在大馬賺得8200萬美元（約6.4億港元）費用，佔東南亞總費用收入70%。根據Refinitiv數據，2013年，高盛在東南亞投資銀行排名第2，但兩年後一馬醜聞曝光，高盛已跌至24位。

澳洲前總理特恩布爾之子亞歷克斯（Alex Turnbull）2012年至2013年在高盛新加坡分部任職交易員，他對《金融時報》憶述，高盛銀行家的態度是：「我的客戶都是騙子，那麼我跟他們打交道時還可以是什麼？」亞歷克斯稱，他們覺得在亞洲如果想見效，便應以所謂「亞洲人方式」做事。

萊斯納8月向美國法院表示，向公司操守及法律顧問隱暪若干事實，「非常符合高盛的文化」。一馬案已影響高盛在東南亞的聲譽。新加坡一名分析員向《金融時報》說，如果大企業跟高盛商討，可以想像董事局必然會提出異議：「你真的要跟那些涉及一馬貪污案的人合作嗎？」

（金融時報）