一馬貪案 大馬起訴高盛侵吞210億 公司反駁指控誤導 允配合調查

收取70億承銷費 高行規數倍

高盛因協助1MDB發債集資遭調查。大馬檢察總長托馬斯（Tommy Thomas）表示，周一根據證券法，起訴高盛、高盛前東南亞業務主管萊斯納（Tim Leissner）、高盛前銀行家黃宗華（Roger Ng），以及1MDB前法律顧問及集團策略執行董事盧愛璇（Jasmine Loo Ai Swan）和大馬富商劉特佐（Jho Low）。托馬斯在聲明中稱，這4名被告涉嫌為1MDB在2012年至2013年發行3批總值65億美元（約507億港元）債券過程中，侵吞27億美元，「萊斯納及黃宗華密謀透過劉特佐和盧愛璇等人，賄賂馬來西亞政府官員，讓高盛取得參與並負責1MDB發債」。托馬斯指出，高盛在該發債時收取的6億美元（約70.2億港元）承銷費，亦比現時市場利率或行規都要高幾倍。

4被告面臨10年刑期

大馬檢方稱，被告表面上向投資者宣稱為合法目的發債，但其實他們知道有關收益會被挪用及以欺詐手段轉移給自己，這些高盛僱員及高層也收取巨額花紅，並在高盛及投行界中獲得更好的事業前景。托馬斯稱，檢方尋求的罰款將高於被挪用的27億美元和高盛得到的6億美元（即最少超過30億美元），以及每名被告10年監禁。托馬斯說：「高盛自詡為全球卓越債券顧問，外界期望它做到最高標準，但他們卻達不到任何標準。」

安華促高盛全數退還承銷費

高盛發言人反駁大馬當局的指控是誤導，但承諾會配合調查。

美國司法部上月已控告劉特佐、萊斯納及黃宗華，法庭文件指控高盛高層涉嫌賄賂和提供回扣，以獲得1MDB的債券承銷交易，在集資期間，有超過27億美元被轉移到劉特佐及萊斯納等人控制的帳戶，用來賄賂政府官員，包括為時任大馬首相納吉布名下一隻基金提供資金。萊斯納已承認串謀洗黑錢及違反《 反海外賄賂法》，黃宗華則在大馬被捕，面臨引渡到美國，而劉特佐仍被通緝。劉的發言人昨稱，劉特佐堅持自己清白，指摘大馬司法不公，拒絕回國受審。大馬財政部長林冠英及執政黨人民公正黨主席安華，早前已要求高盛退還全數6億美元承銷費。

1MDB由前首相納吉布創立，美國司法部指出，2009年至2014年1MDB高層挪用該基金45億美元；納吉布亦涉嫌挪用基金款項購買豪華遊艇和珠寶等奢侈品。1MDB弊案已經在6個國家遭到調查，這宗醜聞亦令納吉布在今年5月的大選中落敗，隨即被當局調查，迄今被控39項罪名，大部分與1MDB有關，一旦罪成，面臨最高20年監禁。

（綜合報道）