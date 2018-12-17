烏克蘭東正教會自立門戶 總統：「再一次脫俄獨立宣言」

烏克蘭東正教約190位主教周末在基輔11世紀建成的聖索菲亞大教堂，召開自立門戶和選舉領袖的閉門會議。會議結束後，總統波羅申科宣布烏克蘭東正教會成立，並由葉皮凡尼（Metropolitan Yepifaniy，圖）擔任新教會的牧首。尋求明年競逐連任的波羅申科援引愛國詩人舍夫琴科（Taras Shevchenko）的名句「烏克蘭將不再從莫斯科的杯子飲下莫斯科毒藥」，形容今次是烏克蘭繼1991年在蘇聯解體獨立後，「烏克蘭另一獨立宣言」。

39歲前記者任牧首

39歲的葉皮凡尼是來自敖德薩地區的主教，曾任記者。《金融時報》引述知情者稱，在俄羅斯跟烏克蘭衝突下，挑選一名年輕宗教領袖對維持國家團結及建立教會至關重要；而且葉皮凡尼曾在希臘雅典修讀宗教，操流利希臘語，可望有助跟東正教會領導建立好關係。

葉皮凡尼對大教堂外聚集的信徒說:「我呼籲所有兄弟、主教和信眾，一起來到新創建的聯合烏克蘭東正教會。我們教會的大門開放予所有人。」他下月將前往土耳其，正式從君士坦丁堡普世牧首接受自治授權。

俄教會斥「無宗教或福音意義」

莫斯科教會發言人抨擊周六基輔主教會議不遵守教會法律，說它「沒有教會、宗教或福音的意義」。

烏克蘭東正教會以俄羅斯作為宗主教會達332年，許多信徒本來一直猶豫該否切斷教會與莫斯科的歷史聯繫，至2014年莫斯科協助烏克蘭東部分裂運動和吞併克里米亞，便催化了教會獨立的想法。新成立的烏克蘭東正教會主要以兩個1990年代脫離俄羅斯的教會組成，兩個教會今年才獲承認；烏克蘭另一東正教會部分教士目前仍效忠俄羅斯，但該教會亦宣布加入新成立的烏克蘭東正教會。

全球東正教名義領袖君士坦丁堡普世牧首巴塞洛繆一世10月決定讓烏克蘭教會獨立，俄羅斯東正教會怒斬跟君士坦丁堡普世牧首的聯繫。烏克蘭獨立出走後，俄羅斯東正教會頓然失去三、四成信徒，雙方還有基輔市中心一座歷史悠久修道院等具價值的教堂財產分配問題。

（法新社/紐約時報）