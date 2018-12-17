觀天下：改革開放40年 外交理念之變與不變 ／文：何仲平

首10年獨立自主 超越意識形態

第一個十年，獨立自主，和平外交。十一屆三中全會後，中國決定實行對外開放。開放既是經濟政策，也奠定了對外政策的基礎。為適應經濟建設需要，中國外交理念發生重大轉變，開始超越社會制度和意識形態，按照「獨立自主的和平外交政策」，與所有國家建立發展友好合作關係。戰爭與革命成為過去，和平與發展的時代應運而來。中美兩國建交，中國也同英國、葡萄牙就歷史遺留的香港、澳門問題達成協議。

第二個十年，韜光養晦，有所作為。國際上東歐劇變、蘇聯解體、兩極格局瓦解，給中國外交帶來嚴峻考驗。在鄧小平提出「韜光養晦、有所作為」的外交方針指導下，中蘇關係實現了向中俄關係的順利過渡，中國同東歐新獨立國家及韓國、新加坡等周邊國家建交。面對西方世界「六四」後的制裁圍堵，中國沒有改旗易幟，反而與之拓展關係。更重要的，外交拓局也助力國內保持改革開放的勢頭，促進了穩定和發展的大局。

入世貿後倡共贏 憑京奧走入世界

第三個十年，和平發展，互利共贏。世紀之交，經濟全球化前所未有深入發展。中國經過15年艱苦談判，2001年成為世界貿易組織正式成員，加速融入國際貿易機制，獲得更佳的外部環境。

這一階段，中國外交講和平，求發展，努力與各國實現互利共贏。中國進一步完善大國、周邊、發展中國家和多邊外交佈局，形成了全面對外開放的態勢。到2008年，中國的邦交國已達171個。同年8月北京奧運會的成功舉辦，成為中國走近世界舞台中央的里程碑。金融海嘯爆發後，11月在華盛頓舉行的首次G20峰會上，中國終以核心成員身份參與全球經濟治理機制。

第四個十年，構建人類命運共同體。2010年中國成為世界第二大經濟體，在國際上影響力更大。國家主席習近平根據時勢變化，提出推動構建人類命運共同體、正確義利觀、新安全觀、新發展觀、全球治理觀等外交新理念，為新時代中國特色大國外交指明方向，也為國際社會應對各種新挑戰提供了「中國方案」。「構建人類命運共同體」不僅寫入中國憲法，也寫入聯合國決議，開始得到國際社會認同。中國接連主辦APEC北京峰會、G20杭州峰會、「一帶一路」國際合作高峰論壇、上海進口博覽會等主場外交活動，積極參與引領全球治理改革，打造全球伙伴關係網絡。

理念隨形勢演進 構建命運共同體

經過上述梳理，不難看出中國外交40年的理念之變：跟隨國內外形勢演進，從更多專注自身到不斷擴大開放合作，努力貢獻世界，在自身發展的同時也注重支持、照顧其他國家發展，一步步臻於成熟完善。改革開放伴隨對外交往與合作的拓展，猶如鳥之兩翼，共同成就中國40年的發展進步。

中國外交理念具有很強的傳承和延續性，不變之處也顯而易見：中國始終致力於維護世界和平與發展。千百年來的中華優良文化傳統，和為貴、天下為公、君子重義輕利等等，在外交理念中得到體現和昇華。40年來，和平、發展、合作、共贏等關鍵字構成了中國外交的主旋律，「構建人類命運共同體」更成為集大成者。

凡是過往，皆為序章。當今世界仍然面臨諸多難題，無論變與不變，40年中國外交篳路藍縷，今後還將不斷開闢出新境界。

何仲平