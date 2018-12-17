二次公投論 文翠珊貝理雅隔空交火

文翠珊斥「有人為利益想推翻脫歐」

文翠珊周六發表措辭強硬聲明斥貝理雅宣傳第二次公投，謀求破壞英歐談判，是「對他曾經擔任的職務、他服務過的人民的侮辱」。文翠珊強調不會放棄對這個決定的職責，並敦促國會履行民主義務表決脫歐協議。她預定周二（18日）會晤閣員，議訂不同的可能，包括為無協議脫歐採取重大措施。她續道 :「有太多人想推翻這個程序，為的是個人政治利益而不是為國家利益。」

貝理雅周日發聲明回應稱，強調並非對文翠珊不敬，也理解她的難處，不過英國人民及國會顯然不支持她的協議，尋求其他解決方法並非不負責任更沒有侮辱性。

幕僚長否認曾倡二次公投

隨着文翠珊上周無法令歐盟提供進一步保證，二次公投聲浪漲。英國傳媒上周六報道，文翠珊的幕僚長巴韋爾（Gavin Barwell）跟同僚表示，舉行二次公投是唯一化解僵局的方法，巴韋爾昨否認報道。 在野工黨方面，切薩姆（Michael Chessum）為首的年輕基層黨員正推動「模範動議」，希望在1月中政府再向下議院提交脫歐協定之前，蒐集大部分地方黨員簽署，迫黨高層同意支持二次公投。

（英國廣播公司/衛報）