二次公投論 文翠珊貝理雅隔空交火

【明報專訊】英國首相文翠珊跟前首相貝理雅就脫歐二次公投罕有爆發隔空罵戰。貝理雅上周五發表演說，稱假如沒有別的可行選擇，國會議員或應支持新一場公投，當時正跟歐盟商討脫歐協議的文翠珊上周六斥貝理雅此舉旨在破壞談判。首相府昨亦否認傳媒有關政府正準備二次公投的報道。
文翠珊斥「有人為利益想推翻脫歐」
文翠珊周六發表措辭強硬聲明斥貝理雅宣傳第二次公投，謀求破壞英歐談判，是「對他曾經擔任的職務、他服務過的人民的侮辱」。文翠珊強調不會放棄對這個決定的職責，並敦促國會履行民主義務表決脫歐協議。她預定周二（18日）會晤閣員，議訂不同的可能，包括為無協議脫歐採取重大措施。她續道 :「有太多人想推翻這個程序，為的是個人政治利益而不是為國家利益。」
貝理雅周日發聲明回應稱，強調並非對文翠珊不敬，也理解她的難處，不過英國人民及國會顯然不支持她的協議，尋求其他解決方法並非不負責任更沒有侮辱性。
幕僚長否認曾倡二次公投
隨着文翠珊上周無法令歐盟提供進一步保證，二次公投聲浪漲。英國傳媒上周六報道，文翠珊的幕僚長巴韋爾（Gavin Barwell）跟同僚表示，舉行二次公投是唯一化解僵局的方法，巴韋爾昨否認報道。 在野工黨方面，切薩姆（Michael Chessum）為首的年輕基層黨員正推動「模範動議」，希望在1月中政府再向下議院提交脫歐協定之前，蒐集大部分地方黨員簽署，迫黨高層同意支持二次公投。
（英國廣播公司/衛報）