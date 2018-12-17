不滿減排進展 15歲少女致辭直斥不作為

批政客不夠成熟說出真相

瑞典15歲女生通貝里（Greta Thunberg）上周三以組織「現在氣候公正」（Climate Justice Now）的代表在大會發言，批評政客對環保政策言行不一，斥他們一直忽視年輕一代，為眼前利益奪去年輕一代的未來，「為了一小撮人繼續賺大錢，我們的文明正被犧牲。」她指情况「連小孩也看見」，不過「你們卻不夠成熟說出真相」。

美學生促轉戰基層

通貝里今年較早時曾罷課三星期，到瑞典首都斯德哥爾摩的國會大樓外就氣候問題示威，促政府落實《巴黎協定》的承諾。她平日貫徹環保理念，外出主要踏單車，有必要才才使用電動車。上周五也有多名來自波蘭各地的學生到峰會現場抗議，展示「只餘下12年」的標語，呼籲各國加快減排步伐。

3年前聯同20名年輕人入稟控告美國政府在應對氣候變化上失職的巴雷特（Victoria Barrett）上周五在《衛報》撰文，批評各國用年輕人的未來換取眼前利益。巴雷特指政治制度失效，政客不會是推動應對全球暖化運動的核心，敦促應轉戰基層運動，讓社會上邊緣一群參與：「人民力量總比掌權者強」。

（綜合報道）